Ямальские депутаты определились с налоговой ставкой для малого бизнеса

Налоговая ставка для представителей малого и среднего бизнеса в регионе будет снижена до 5%. Вопрос о налоговой нагрузке на предпринимателей в четверг, 19 декабря, обсудили депутаты ямальского заксобрания.

Как напомнила директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева, у региона есть право снижать базовую налоговую ставку, установленную федеральным законодательством.

«Это те оставшиеся полномочия, которые до настоящего времени у нас не были реализованы в пользу наших налогоплательщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства. Введение этих норм сделает простым все законодательство для ямальских бизнесменов. Не важно, по какой системе ты платишь налоги, в какой отрасли, твоя ставка налога будет 5% ", – прокомментировала Светлана Гусева.

Заместитель председателя ямальского заксобрания Виктор Казарин отметил, что за последние три года на Ямале выросло число предприятий, перешедших на упрошенную систему налогообложения. «Поэтому, ожидаем, что в ближайшем будущем этой льготой смогут воспользоваться более 5 тысяч представителей бизнеса. Это такой шаг для создания более комфортных условий для бизнеса», – прокомментировал Казарин.

Как сообщал «Новый День», налоговые послабления, в том числе, касаются предпринимателей, применяющих такую популярную систему, как упрощенная система налогообложения (УСН). При использовании УСН (по системе «доходы», а не «доходы минус расходы», – прим. Ред.) максимальная налоговая ставка составляет 6%. Окончательную цифру определяют регионы, которые могут установить ставку в диапазоне от 1 до 6%. Также предусмотрена пониженная налоговая ставка – 5%, для впервые зарегистрированных налогоплательщиков на УСН.

Уже подсчитано, что пониженная ставка для «упрощенцев» в год сэкономит организациям в среднем 110 тыс рублей, индивидуальным предпринимателям более 30 тыс рублей. Выпадающие доходы ямальских муниципалитетов, в которые зачисляются налоги предпринимателей, превысят 130 млн рублей. Как уточняется в законопроекте, выпадающие доходы муниципалитетам возместит окружной бюджет. Указанная сумма в казне Ямала была «зарезервирована» при определении объема дотаций местным бюджетам.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.12.19

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