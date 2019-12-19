Мэр Ноябрьска объяснил, что будет с муниципальным перевозчиком мусора, отстраненным от работы регоператором

Глава Ноябрьска Алексей Романов в четверг, 19 декабря, пообещал помощь МУП «Ноябрьскспецавтотранс» (НСАТ), которое лишилось контракта на вывоз мусора. Заявление о судьбе НСАТ мэр города сделал во время своего прямого эфира в социальной сети Инстаграм.

«Это важно, сохранить предприятие. У нас был печальный опыт, когда МУП, оствшись не у дел, был ликвидирован. Предприятие может заниматься и сносом домов, и уборкой снега, брать субподряды у управляющих компаний», – прокомментировал Романов и заверил, что «держит на контроле судьбу предприятия».

Мэр Ноябрьска уточнил, почему муниципальное предприятие с 2020 года лишается годового подряда с мусорным регоператором – ООО «Инновационные технологии». Муниципалы не смогли выиграть конкурс, потому что другой участник торгов сильно демпинговал.

Как сообщал «Новый День», с января 2020 года за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ноябрьске будет отвечать частная компания «Экос». Ранее контракт на вывоз ТКО мусорный регоператор Ямала заключал с МУП «Ноябрьскспецавтотранс».

Об итогах торгов накануне сообщил исполнительный директор ООО «Инновационные технологии» Александр Прибылев. «С 1 января мусоровозы приступят к работе, опасений относительно качества вывоза мусора нет», – заверил представитель регоператора.

Новый исполнитель работ, по словам Прибылева, уже закупил восемь машин, которые пока находятся в Нефтеюганске. С 25 декабря спецавтотранспорт начнет «обкатывать» маршруты. Водителей на первое время привлекут из Омской области, где где компания также занимается транспортировкой ТКО.

По данным портала госзакупок, в 2018 году контракт на вывоз мусора в Ноябрьске получила муниципальная структура – «Ноябрьскспецавтотранс». Из материалов госзакупки следует, что стоимость контракта с НСАТ превысила 172 млн рублей. Муниципальный перевозчик для сбора ТКО задействует 7-8 мусоровозов и четыре бункеровоза.

Ноябрьск, служба информации

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