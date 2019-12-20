На Ямале за продажу зажигалок детям начнут штрафовать: до 50 тысяч рублей

На Ямале вводится запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и любых предметов, содержащих сжиженный углеводородный газ. Такие меры приняты из-за нового вида токсикомании – сниффинг. Штрафы для продавцов, нарушивших новые правила, введенные на территории Ямала, сопоставимы со штрафами за продажу подросткам вейпов, реализация которых в округе также под запретом.

Суммы административных штрафов поддержали депутаты заксобрания Ямала. Для физических лиц предусмотрен штраф от 2 до 4 тыс рублей, наказание для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 до 50 тыс рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 5 до 10 тыс рублей. Как сообщал «Новый День», при продаже товаров, которые содержат сжиженный углеводородный газ, продавец должен будет спрашивать у молодых покупателей паспорт.

Запрет на подобные товары введен из-за нового вида токсикомании – сниффинг. Подростки дышат парами бытового газа, содержащихся в зажигалках или баллончик портативных газовых устройств.

При вдыхании пары вызывают аритмию, остановку сердца и с высокой вероятностью могут привести к летальному исходу. В 2018 году на Ямале от сниффинга скончались два подростка.

«Опасное увлечение накрыло российских подростков, к сожалению, Ямал – не исключение. В прошлом году в регионе зафиксировано два случая гибели несовершеннолетних от сниффинга. Ясно, что одной системой профилактики уже не обойтись, нужны ограничительные меры», – прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.

Депутаты заксобрания на заседании 19 декабря поддержали запрет и суммы штрафов. Принятый закон вступит в силу со дня опубликования.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.12.19

Мэр Ноябрьска объяснил, что будет с муниципальным перевозчиком мусора, отстраненным от работы регоператором. / Ямальские депутаты определились с налоговой ставкой для малого бизнеса. / Президент Путин рассказал ямальцам, что он думает про мост через Обь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»