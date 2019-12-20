После смерти ребенка во время езды на картах прокуратура Ямала проверила автодромы: «27 нарушений»

Ямальская прокуратура после трагедии в Салехарде, где во время тренировки на картах умер 10-летний мальчик, проверила пять окружных автодромов из семи. Выявлены серьезные нарушения: состояние здоровья детей не проверялось, техника безопасности не соблюдалась.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, проверено пять детских учреждений – в Салехарде, Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьске и Пуровском районе. В надзорном ведомстве уточняют, что во время проверки было выявлено 27 нарушений.

«Это зачисление в секцию по занятию картингом при отсутствии справок о состоянии здоровья; отсутствие разработанных инструкций по технике безопасности либо их несоответствие предъявляемым требованиям; непроведение предварительных осмотров детей перед заездами; отсутствие надлежащей индивидуальной экипировки либо неиспользование экипировки; отсутствие медицинского кабинета; проведение занятий с детьми младше 10 лет; непроведение инструктажей по технике безопасности; отсутствие технической документации на используемые для занятий карты; отсутствие сведений о проверке технического состояния картов», – заявили в окружной прокуратуре.

Как сообщал «Новый День», 10 ноября в Салехарде во время езды на картингах скончался 10-летний мальчик. Он занимался в муниципальном «Центре внешкольной работы».

Причину смерти школьника следственный комитет до сих пор не озвучивает. Но, как сообщают источники «Нового Дня», ребенка мог убить простой шарф. Конец шарфа мог попасть в двигатель, зацепиться за механизм и спровоцировать удушение ребёнка.

«Дети должны заниматься в комбинезонах, шарфы строго запрещены. Но в тот день ребята занимались в своей одежде», – рассказал собеседник.

В СУ СКР по ЯНАО ранее уточняли, что мальчик умер внезапно, ни аварии, ни падения карта не было. Ребенок проехал один круг и ему стало плохо.

Салехард, служба информации

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