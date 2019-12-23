На Ямале объявлен старт продаж льготных авиабилетов для детей

На Ямале стартовала кампания по продаже льготных авиабилетов для детей из многодетных семей. Цена билета – 2500 рублей.

Под действие окружной программы попадают около 15 тыс детей. В октябре губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что список льготников расшириться: в него региональные власти готовы включить ямальцев из многодетных семей старше 18 лет. Речь идет только о студентах вузов в возрасте от 18 до 23 в лет, это около 1,5 тыс. молодых людей.

Как сообщил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, программа уже скорректирована с учетом нововведений.

«Специалисты техподдержки перенастроили программу, включили дополнительно полторы тысячи льготников. Если билеты на следующий год уже приобретены по полной стоимости, их можно заменить и вернуть разницу в цене. Для этого необходимо не позднее, чем за сутки до вылета обратиться в авиакассу», – пояснил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году власти ЯНАО на год запустили программу субсидирования стоимости авиабилетов для детей (от 2 до 18 лет) из многодетных семей. По спецтарифу – 2,5 тыс рублей, дети могли улететь в 28 городов, включая Тюмень, Санкт-Петербург, Симферополь. При этом действуют два ограничения: слетать туда-обратно можно только раз в год и исключительно рейсами авиакомпании «Ямал». Как ранее заявлял ямальский губернатор, под действие программы попадают порядка 15 тыс детей.

В ноябре Дмитрий Артюхов не только расширил льготный список за счет студентов, но и анонсировал новую сетку полетов. «К 28 маршрутам добавляются популярные летние направления», – анонсировал Артюхов. Из Салехарда и Нового Уренгоя улететь можно будет в Сочи, а из Ноябрьска в Симферополь.

Как уточняет пресс-служба ямальского губернатора, льготный перелёт в следующем году действует уже на 33 направлениях. Правом льготного тарифа возможно воспользоваться один раз в год «туда-обратно», без учёта стыковочных рейсов. Для покупки билета не нужно справок. Система сама обратится к базе многодетных семей Ямала и автоматически установит цену за билет для ребёнка в 2500 рублей. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.

Льготная программа в 2019 году обошлась окружному бюджету в 120 млн рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.12.19

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