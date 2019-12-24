В аэропорту Нового Уренгоя запускаются пять новых авиарейсов

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» анонсировала пять новых рейсов на Ямал. Из Нового Уренгоя авиаперевозчик начнет летать в Казань, Бугулым, Пермь, Челябинск и Волгоград.

Как уточнили в авиакомпании, рейсы из Челябинска в Новый Уренгой будут запущены с 3 января 2020 года. Между Южным Уралом и газовой столицей Ямала самолеты будут летать два раза в неделю по вторникам и пятницам. Минимальная стоимость перелета Челябинск – Новый Уренгой в одну сторону составит от 8 тысяч 145 рублей при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании.

С 4 января 2020 года запускаются рейсы из Бугульмы в Новый Уренгой с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам. Цена на билет в одну сторону начинается от 7 тысяч 090 рублей.

«Также с 4 января начнутся полеты по направлению Новый Уренгой – Пермь с частотой три раза в неделю вторникам, четвергам и субботам», – добавили в авиакомпании «ЮВТ Аэро». Минимальная стоимость билета в одну сторону также от 7 тысяч 090 рублей.

Из Казани в Новый Уренгой самолеты будут курсировать с 6 января по понедельникам и четвергам. Цена билета сопоставима с пермским направлением.

Пятый – южный рейс, в Волгоград, авиакомпания Татарстана открывает в Новом Уренгое с 9 января. Речь идет об одном рейсе в неделю – по четвергам. Билет, минимум, обойдется в 10 тысяч 090 рублей.

На всех маршрутах задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек.

Как сообщал «Новый День», авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 2019 летает на Ямал, выполняя рейсы из Салехарда. И в 2020 году перевозчик сокранит салехардскую сетку полетов. «ЮВТ Аэро» свяжет Салехард с тремя городами – Казань, Пермь и Самара. Стоимость билетов уже озвучена. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании «ЮВТ АЭРО», речь идет о субсидируемых авиарейсах.

Авиаторы уточнили, что из столицы Республики Татарстан в столицу Ямала самолеты будут курсировать с 3 января с частотой один раз в неделю по пятницам. Из Казани борт будет улетать ночью – в 03:50, прибытие в Салехард в 10 часов. Обратный вылет по понедельникам: вылет из Салехарда в 16:40 – посадка в аэропорту Казани в 19:00.

Рейс Пермь – Салехард также открывается в 2020 году с 3 января и будет выполнятся два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Рейс в понедельник будет дневным, пятничный – утренний.

Авиасообщение с Самарой откроется 6 января 2020 года. Это будет один рейс в неделю – по понедельникам. «Минимальная стоимость перелета в одну сторону из Перми в Салехард – от 5 тысяч 090 рублей,из Казани в Салехард – от 7 тысяч 090 рублей, из Самары в Салехард – от 8 тысяч 390 рублей при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании», – уточнили в «ЮВТ АЭРО».

Новый Уренгой, служба информации

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