Кремль прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину про мост через Обь

Увольнение корреспондента московского бюро «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая лишилась работы после недавней большой пресс-конференции с Владимиром Путиным, дошло до Кремля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал уход Алисы Яровской из редакции.

Как сообщают со ссылкой на Дмитрия Пескова «Известия», в Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос про Ямал.

«Мы не знаем деталей и почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или она была уволена», – объяснил Песков.

Как сообщал «Новый День, в ходе пресс-конференции с Путиным от имени Ямала был задан вопрос о строительстве моста через реку Обь.

«Наш губернатор Дмитрий Артюхов делает все возможное, чтобы проект состоялся, но мы все меньше слышим про будущее моста. Нельзя ли подключить федеральную тяжелую артиллерию?», – таков был вопрос ямальской журналистки о долгожданной переправе между Салехардом и Лабытнанги.

«Развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке, губернаторы обращаются и ко мне, и в правительство, и в Минтранс. Выхватывать проект из общего контекста вряд ли целесообразно. Но мост, о котором вы сказали, потому что расшивает ситуацию, это выход к железной дороге, к портам Северного морского пути, это должно быть синхронизировано с объемом перевозок. Мы это понимаем, знаем и имеем в виду», – ответил президент.

Вскоре после пресс-конференции появилась информация, что Яровская уволена. Якобы, ей редакция согласовала совсем другой вопрос главе государства.

Салехард, служба информации

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