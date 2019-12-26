Прокуратура засудила филиал «Ямалкоммунэнерго»: создают угрозу

Прокуратура ЯНАО выиграла судебный процесс с филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе. Надзорное ведомство через суд обязало тепловиков обеспечить необходимый запас топлива на котельных.

Как сообщал «Новый День», к началу отопительного сезона компания не обеспечила топливом котельные в Тарко-Сале и поселках Пуровск, Пурпе и Уренгой. В отношении директора филиала «Ямалкоммунэнерго» еще в ноябре было возбуждено дело об административном правонарушении, топ-менеджер был оштрафован на 30 тыс рублей.

Вмешательство прокуратуры тогда не помогло. «Организацией не принято мер к устранению нарушений, в связи с чем прокуратурой района в Пуровский районный суд направлено исковое заявление о возложении на общество обязанности обеспечить котельные в Тарко-Сале, поселках Пуровск, Пурпе и Уренгой запасами топлива в объеме, предусмотренном нормативом. По результатам рассмотрения искового заявления требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – сообщает в четверг, 26 декабря, окружная прокуратура.

Как уточняет надзорное ведомство, теплоснабжающая компания обязана обеспечивать безаварийную работу объектов теплоснабжения. В том числе, поддерживать нормативный запас топлива на котельных, который должен быть обеспечен к 1 октября каждого года.

По состоянию на начало октября запасы топлива на котельных были наполовину ниже установленных нормативов, что создает угрозу обеспечения бесперебойного, безаварийного и надежного теплоснабжения потребителей.

Ресурсоснабжающее предриятие «Ямалкоммунэнерго», зарегистрированное в 2011 году, один из ключевых ямальских активов энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. В структуре собственников «Ямалкоммунэнерго» значится ООО «Корпорация СТС», подконтрольная Бикову и Боброву.

Салехард, Пуровский район, служба информации

Салехард, Пуровский район. Другие новости 26.12.19

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