Два российских миллиардера, у которых есть бизнес на Ямале, рекордно разбогатели в 2019 году

Журнал Forbes Russiа в четверг, 26 декабря, опубликовал рейтинг пяти самых разбогатевших российских миллиардеров в 2019 году. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Леонид Михельсон и Вагит Алекперов соответственно.

Как сообщает Forbes Russiа, Леонид Михельсон, занявший в рейтинге второе место, прибавил за год 5,9 млрд долларов. К концу года его состояние составило 27 млрд долларов. Бизнесмену Михельсону, в том числе, принадлежать 25% акций НОВАТЭКа.

ПАО «Новатэк», в свою очередь, является мажоритарным акционером ОАО «Ямал СПГ» (50,1%). Проект «Ямал СПГ», связанный со строительством завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 17,4 млн тонн в год, запускался на Ямале поэтапно. В конце 2018 года, напомним, компания запустила третью линию проекта «Ямал СПГ». А уже в 2019 году произведено более 16,5 млн тонн СПГ.

Третью строчку рейтинга занял Вагит Алекперов – президент и совладелец крупнейшей частной нефтяной компании «Лукойл». Его состояние за 2019 год выросло на 5,3 млрд долларов, достигнув отметки 23,8 млрд долларов.

На Ямале «Лукойл» разрабатывает Находкинское газовое месторождение и уникальное Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из богатейших в приарктической зоне России. Промысел ввели в эксплуатацию в 2016 году. Также нефтяники планируют разработку Хальмерпаютинского и Салекапского месторождений.

Салехард, служба информации

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