Два россиянина стали долларовыми миллиардерами

Два российских бизнесмена совершили удачную сделку, в результате которой их состояние превысило миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.

Ратмир Тимашев и Андрей Баронов запустили стартап Veeam Softwar в 2006 году. Компания занимается разработкой программного обеспечения. Штаб-квартира фирмы находится в Швейцарии, один из ее офисов и центр разработки базируется в Санкт-Петербурге.

В список богатейших россиян по версии Forbes Баронов и Тимашев попали в 2017 году. Капиталы обоих россиян не превышали 700 млрд долларов на весну 2019 году. Однако благодаря сделке с американским фондом Insight Partners, которая оценивается в 5 млрд долларов, предприниматели прирастят свое состояние и войдут в число долларовых миллиардеров.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года. В 2021 году Баронов и Тимашев покинут компанию, но продолжат консультировать новых руководителей. Главный офис Veeam переедет из Швейцарии в США.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.20

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