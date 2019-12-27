«Новатэку» разрешили построить на Ямале новый аэропорт

Главгосэкспретиза выдала положительное заключение на строительство нового ямальского аэропорта «Утренний». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщал «Новый День», аэропорт будет построен в Тазовском районе, на Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении. Если смотреть на схему, это фактически напротив аэропорта Сабетта, который находится на другой стороне Обской губы (тоже построен «Новатэком»).

Заказчик строительства – ООО «Международный аэропорт Сабетта», генеральный проектировщик – ООО «Проектный институт «Красаэропроект».

Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение считается одним из ключевых активов компании «Новатэк» и оценивается как ресурсная база проекта «Арктик СПГ 2». Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа объемом 19,8 млн т в год. Компания принадлежит структурам «Новатэка».

Новый аэропорт нужен «Новатэку» для воздушных перевозок вахтовиков и производственных грузов на нефтегазоконденсатное месторождение.

Главэкспретиза уточняет, что заказчик планирует строительство объектов аэродромной и служебной инфраструктуры. Проект будет реализован в два этапа. Первый предусматривает создание аэродромной инфраструктуры, в том числе взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и мест стоянок для самолетов, служебно-пассажирского здания с командно-диспетчерским пунктом, а также радионавигационных средств для обслуживания воздушного движения.

«Кроме того, на первом этапе проложат подъездную автодорогу и внеплощадочные коммуникации, в том числе сети электроснабжения, газоснабжения и линии связи. На втором этапе запланировано строительство гостиницы для вахтового персонала со столовой, а также хозяйственных и служебно-технических зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работы аэропорта «Утренний». Территория аэродрома будет огорожена», – уточнили в ведомстве.

Частный порт «Новатэка» сможет обслуживать вертолеты, а также суда малой и средне авиации – Ан-24, Ан-26, ATR-42, ATR-72, Dash-6-400, Dash-8, L-410.

Новый День» сообщал», что стоимость строительства аэропорта для нужд «Арктик СПГ2» инвестор не озвучивает.

Согласно техзаданию на возведение аэропорта, закончить стройку нужно до ноября 2020 года. Подрядчику нужно будет возвести пассажирское здание (2,3 этажа), гостиницу (три этажа), отапливаемый гараж, хозблок с баней и другие объекты.

На месте возведения аэропорта нужно будет построить вахтовый городок. При этом питьевая вода на месторождении отсутствует, нет также сотовой связи.

Салехард, Тазовский район, служба информации

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