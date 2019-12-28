На Ямале во время пожара на месторождении погибли люди

В Пуровском районе ЯНАО во время пожара на месторождении погибли два человека, один получил травму. Началась доследственная проверка. ЧП случилось на Восточно-Таркосалинском месторождении, разработку которого ведет «Новатэк».

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник, в районе месторождения на кусте 1804 произошло возгорание подъемника капитального ремонта скважин на базе автомобиля «Краз». По данным издания, скважина, где случилось ЧП, находится на ремонте. Огонь ликвидировала частная охрана «Новатэка».

Как сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по ЯНАО, возгорание случилось 27 декабря 2019 года около 23 часов при производстве работ на скважине. Пострадавшие – вахтовые рабочие подрядной организации «Филиал ремонт скважин АО «ССК». Двое погибших – мужчины. Третий пострадавший с ожогами ожогами доставлен в больницу города Тарко-Сале.

Пуровский район, служба информации

Пуровский район. Другие новости 27.12.19

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