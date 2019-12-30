На Ямале возбудили уголовное дело из-за гибели вахтовиков на месторождении «Новатэка»

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели вахтовиков во время пожара на месторождении в ЯНАО. Речь идет о ЧП, которое случилось поздно вечером 27 декабря 2019 года. Квалификация уголовного дела – ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО в понедельник, 30 декабря 2019 года.

Пожар произошел на объекте Восточно-Таркосалинского месторождения «Новатэка» в Пуровском районе Ямала. Около 11 вечера 27 декабря при производстве работ на скважине загорелась техника и оборудование, в результате чего погибли двое мужчин.

«Погибшие являлись помощниками бурильщика подрядной организации «Филиал ремонт скважин АО «ССК». Третий пострадавший доставлен в больницу города Тарко-Сале», – напоминают в СУ СК Ямала.

Пуровский район, служба информации

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