Жителей Ямала позвали на финальные переговоры, посвященные ликвидации Газ-Сале

Администрация Тазовского района в четверг, 9 января, запустила «горячую линию», посвященную ликвидации поселка Газ-Сале. Комиссия будет общаться с ямальцами в режиме офлайн до 15 марта.

Как уточняет пресс-служба районной администрации, комиссия «по сбору показателей, характеризующих предпочтения жителей», будет до весны работает в поселковом Доме культуре Газ-Сале ежедневно, включая выходные дни. В состав комиссии вошли представители районной и сельской администраций, соцзащиты. «Перед комиссией стоит важная задача по учету всех индивидуальных особенностей каждой семьи. Здесь важно составить, так называемый «паспорт семьи». В него войдут все предпочтения относительно места проживания, работы, учёбы, необходимой площади недвижимости и другая важная информация. Работа будет строиться индивидуально с каждой семьей», – уточнил первый заместитель главы администрации района Сергей Лисовский.

Как подробно сообщал «Новый День», Газ-Сале, где проживает чуть более 2 тыс человек, готовится к ликвидации. Населенный пункт, созданный в 60-ых годах нефтеразведчиками, оказался ненужным, в первую очередь, из-за аварийного жилфонда: в селе 80 % домов признаны ветхими. На данный момент, только восемь многоквартирников включены в программу переселения граждан.

Почти полгода ямальские чиновники опрашивали жителей Газ-Сале, проводили поквартирный опрос. По итогам опроса выяснилось, что 85% селян готовы к ликвидации населенного пункта. 28% ямальцев хотели бы переехать в Новый Уренгой. 21% жителей предпочитает остаться в границах Тазовского района, переехав в поселок Тазовский. 12% и 4% опрошенных не против сменить регион и переехать в Тюменскую область и другие регионы РФ соответственно. Еще 20% до сих пор не определились с местом проживания.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал, что после завершения опроса он лично посетит Газ-Сале и обсудит ликвидацию села с жителями.

В случае, если люди проголосуют за ликвидацию Газ-Сале, то окружные власти обещают переселять людей «на принципах справедливости» и предоставлять им в других городах Ямала сопоставимое по площади жилье.

Тазовский район, Салехард, служба информации

Тазовский район, Салехард. Другие новости 09.01.20

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