Жители ямальского села, который будет ликвидирован, назвали города для переезда

Жители ямальского села Газ-Сале, ликвидацию которого обсуждают окружные власти, определились, куда они готовы переехать.

Как сообщает администрация Тазовского района, представители которой полгода проводили поквартирный опрос жителей поселка, 28% селян хотели бы переехать в Новый Уренгой. 21% жителей предпочитает остаться в границах Тазовского района, переехав в поселок Тазовский. 12% и 4% опрошенных не против сменить регион и переехать в Тюменскую область и другие регионы РФ соответственно. Еще 20% до сих пор не определились с местом проживания.

«Всего 6% рассматривают перспективу проживания в Газ-Сале. 9% пока не определились с решением вовсе – покинуть село или остаться в нем жить», – уточнили в районной администрации.

В Газ-Сале проживает около 2 тыс человек, включая детей. Чиновники опросили 84% собственников квартир и ямальцев, проживающих по социальному найму. Остальные либо не проживают в селе, но имеют жилье, либо на момент опроса не находились дома.

Как сообщал «Новый День», администрация Тазовского района к концу декабря планировала закончить опрос жителей Газ-Сале по вопросу ликвидации села. Опрос проводится из-за планов ямальского правительства ликвидировать поселок, который появился на Ямал в 60-ых годах на месте базы нефтеразведчиков. Как подчеркивал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, решение о сносе села должны принять сами жители.

В селе 80% жилфонда признано аварийным – 40 многоквартирных домов. На данный момент, только восемь из них включены в программу переселения, они были признаны ветхими сроком до 1 января 2017 года. Как сообщал Дмитрий Артюхов во время своего последнего прямого эфира в социальных сетях, на текущий момент 85% селян выступают за ликвидацию Газ-Сале.

«Тема такая серьезная… И мы будем ей серьезно заниматься. Окончательное решение за жителями поселка. Как уже говорил, сейчас ведется предварительная работа с населением. Опрашивают людей, что наиболее предпочтительнее: остаться, переехать в Тазовский, в Новый Уренгой… И после этого, когда социология вся будет закончена, обязательно сам лично приеду к вам, чтобы честно обсудить – что мы с вами делаем», – заявил 1 декабря во время прямого эфира Артюхов.

Одна из главных причин ликвидации населенного пункта – ветхий жилфонд. «И вопрос: надо ли строить здесь новое жилье? Это можно, но добьемся ли мы такого качества жизни, когда есть хороший спорт, образование, здравоохранение. И когда это накладывается на то, что 85% готовы уехать, то нужно глубже разобраться и предложить альтернативу», – добавил глава округа.

В случае, если люди проголосуют за ликвидацию Газ-Сале, то окружные власти обещают переселять людей «на принципах справедливости» и предоставлять им в других городах Ямала сопоставимое по площади жилье.

Газ-Сале, Тазовский район, служба информации

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