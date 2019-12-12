На Ямале завершается народное голосование по ликвидации села Газ-Сале

Администрация Тазовского района к концу декабря закончит опрос жителей Газ-Сале по вопросу ликвидации села. Об этом «Новому Дню» сообщил первый заместитель главы Тазовского района по внутренней политике Сергей Лисовский.

Как уточнил г-н Лисовский, в селе Газ-Сале проживает около 2 тыс человек. Замглавы районной администрации рассказал «Новому Дню», как именно проводится голосование среди жителей села.

«Проводится поквартирный обход. Спрашиваем всех граждан. На сегодняшний момент не все квартиры мы прошли. В том числе, не получили мнение некоторых людей, выехавших за пределы Газ-Сале», – отметил Сергей Лисовский.

По его оценке, личный опрос граждан администрация Тазовского района планирует закончить через пару недель. И, вероятно, к концу декабря итоги голосования будут переданы в окружное правительство. До этого момента г-н Лисовский не готов озвучивать предварительные данные.

Как сообщал «Новый День», ямальское правительство не исключает ликвидацию Газ-Сале – населенного пункта, который появился на Ямал в 60-ых годах на месте базы нефтеразведчиков. Как подчеркивал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, решение о сносе села должны принять сами жители.

Как сообщал Дмитрий Артюхов во время своего последнего прямого эфира в социальных сетях, на текущий момент 85% селян выступают за ликвидацию Газ-Сале.

«Тема такая серьезная… И мы будем ей серьезно заниматься. Окончательное решение за жителями поселка. Как уже говорил, сейчас ведется предварительная работа с населением. Опрашивают людей, что наиболее предпочтительнее: остаться, переехать в Тазовский, в Новый Уренгой… И после этого, когда социология вся будет закончена, обязательно сам лично приеду к вам, чтобы честно обсудить – что мы с вами делаем», – заявил 1 декабря во время прямого эфира Артюхов.

Одна из главных причин ликвидации населенного пункта – ветхий жилфонд. «И вопрос: надо ли строить здесь новое жилье? Это можно, но добьемся ли мы такого качества жизни, когда есть хороший спорт, образование, здравоохранение. И когда это накладывается на то, что 85% готовы уехать, то нужно глубже разобраться и предложить альтернативу», – добавил глава округа.

В случае, если люди проголосуют за ликвидацию Газ-Сале, то окружные власти обещают переселять людей «на принципах справедливости» и предоставлять им в других городах Ямала сопоставимое по площади жилье.

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Салехард, Тазовский район, служба информации

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