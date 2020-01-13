Прокуратура наказала «Ямалкоммунэнерго» за аварию, которую коммунальщики не замечали сутки

Прокуратура ЯНАО внесла представление директору филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». Коммунальщики сутки не реагировали на аварию – порыв на сетях теплоснабжения.

Как уточняет надзорное ведомство, коммунальное ЧП произошло утром 8 января в Тарко-Сале. О чем жители многоквартирного дома сообщили в аварийную службу «Ямалкоммунэнерго».

«Аварийно-ремонтная бригада отреагировала на устранение порыва спустя сутки. По результатам выполненных работ порыв на трассе теплоснабжения устранен. Между тем, бездействие теплоснабжающей организации привело к образованию массивной ледяной глыбы на участке порыва тепловых сетей, а также могло привести к более тяжким последствиям в виде промерзания трассы теплоснабжения, прекращению теплоснабжения населения и вследствие этого причинению вреда жизни и здоровью граждан», – уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Представление руководству филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе внесено в понедельник, 13 января.

Как сообщал «Новый День», ранее директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе по решению прокуратуры был оштрафован на 30 тыс рублей. Предприятие не обеспечило необходимый запас топлива на котельных в Тарко-Сале и поселках Пуровск, Пурпе и Уренгой. По состоянию на начало октября запасы топлива на котельных были наполовину ниже установленных нормативов, что создает угрозу обеспечения бесперебойного, безаварийного и надежного теплоснабжения потребителей.

Ресурсоснабжающее предриятие «Ямалкоммунэнерго», зарегистрированное в 2011 году, один из ключевых ямальских активов энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. В структуре собственников «Ямалкоммунэнерго» значится ООО «Корпорация СТС», подконтрольная Бикову и Боброву.

Пуровский район, Салехард, служба информации

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