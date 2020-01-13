На Ямале начали выплачивать новый материнский капитал – полмиллиона рублей

На Ямале региональный материнский капитал с 1 января 2020 года увеличился с 350 до 500 тыс рублей. Также власти ЯНАО сообщили о запуске новых социальных льгот.

Как уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО, право на получение маткапитала появилось у семьи при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Ранее при рождении четвёртого ребёнка он не выдавался, если выплаты уже оформлялись на третьего ребенка. Также сейчас, если в семье, имеющей двоих детей, рождается двойня (третий и четвёртый ребёнок), семья получит два региональных материнских капитала. Направить средства возможно, как и прежде, на улучшение жилищных условий и на лечение.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который анонсировал увеличение маткапитала в конце 2019 года, обещал, что семьи, получившие сертификаты ранее, но ещё не успевшие ими воспользоваться, также могут рассчитывать на увеличение суммы с 350 до 500 тысяч. Проиндексировать выплаты могут около семи тысяч семей.

Как сообщал «Новый День», новый размер маткапитала потребовал дополнительный расходов бюджета ЯНАО – 337, 7 млн рублей.

По данным кабмина ЯНАО, все региональные социальные пособия в 2020 году проиндексированы на 3,8%, размер некоторых выплат увеличен. С 1 января вводятся и новые виды соцподдержки.

Так, трудоспособным лицам, ухаживающим за неработающими дееспособными гражданами, достигшими возраста 18 лет и имеющими I группу инвалидности, установлена компенсационная выплата в размере 18 946 рублей. Предварительно, средства получат 170 человек.

Размер ежемесячного пособия, которое получают опекуны совершеннолетних недееспособных граждан, увеличен в три раза – с 5 997 до 18 946 рублей. Численность получателей – 504 человека.

Ежемесячное пособие коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, увеличилось с трёх до пяти тысяч рублей. Численность получателей – 9 544 человека.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.01.20

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