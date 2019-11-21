Ямальские депутаты согласились увеличить материнский капитал до полумиллиона рублей

С 1 января 2020 года на Ямале региональный материнский капитал увеличится с 350 до 500 тыс рублей. Законопроект, внесенный в окружной парламент губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, в четверг, 21 ноября, единогласно поддержали депутаты регионального заксобрания.

Выплата – 500 тыс рублей, предусмотрена за рождение третьего и каждого последующего ребенка. Как отметили депутаты заксобрания ЯНАО, это самая большая выплата в стране. Дополнительная нагрузка на бюджет Ямала в 2020 году составит 337,7 млн рублей.

Помимо суммы меняются и правила выплат: мера поддержки будет предоставляться не единоразово (при рождении или усыновлении третьего ребенка), а за появление третьего и всех последующих детей в семье. Кроме того, до полумиллиона рублей будут проиндексированы неиспользованные сертификаты, которые семьи получали за детей, родившихся с 1 января 2011 года по 31 декабря 2019 года. По подсчетам окружного правительства, ямальские родители не использовали порядка 7 тыс уже выданных сертификатов.

Условие только одно: мать детей к дате рождения ребенка должна проживать в регионе не менее 5 лет.

Как сообщал «Новый День», об увеличении регионального маткапитала ранее заявил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов.

Региональный материнский капитал выдается на Ямале с 2011 года. За это время свидетельства получили 11 962 семьи. Сертификат выдается как за рождение, так и за усыновление ребенка. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или лечение всех членов семьи. Купить или построить жилье необходимо на территории округа и только в капитальном исполнении. Эти же условия должны быть соблюдены, если семья хочет погасить средствами маткапитала ранее взятую ипотеку.

Салехард, служба информации

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