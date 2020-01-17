Ямальские власти не смогли продать молодежный лагерь, который им разонравился много лет назад

Власти Ямала в третий раз не могли продать свой пакет акций детского центра отдыха «Дружба-Ямал», который расположен в Тюмени. Как сообщается на сайте окружного департамента имущественных отношений, торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Торги были проведены 16 января. Окружные власти пытались продать 500 010 акций номиналом 94 рубля за ценную бумагу.

Как сообщается в документах, размещенных на сайте правительства ЯНАО, капитал АО «Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» составляет 188 млн рублей и поделен на 2 млн акций номиналом 94 рублей за одну ценную бумагу. Доля округа в уставном капитале АО «ЦОиО «Дружба-Ямал» составляет 25% + 10 акций.

Это не первая попытка окружных властей продать актив, расположенный в Тюмени. Ямальский пакет акций ЦОиО «Дружба-Ямал» уже продавался в сентябре и октябре 2019 года. Торги также были признаны несостоявшимися, так как от покупателей не поступило ни одной заявки.

Как сообщал «Новый День», вторым акционером общества является ООО «Дружба», которыми владеет Наталья Хабиева.

Детский лагерь расположен в Тюменской области, на 10 км Салаирского тракта, в сосновом бору, на берегу озера. Согласно документам приватизации, площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество АО «Дружба-Ямал» – 58 519 кв.м. и 10 857 кв.м. В последние годы акционерное общество стабильно демонстрирует убытки.

Как ранее пояснили «Новому Дню» в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО, акционерное общество «Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» было создано в 2009 году. Тогда округ планировал, что будет проводить там студенческие и корпоративные мероприятия, но с 2012 года ямальские чиновники потеряли интерес к активу.

«В настоящее же время из-за слабой маркетинговой кампании центр перестал быть местом для проведения молодежных проектов и программ отдыха и оздоровления детей и молодежи», – ранее комментировали в администрации округа. По оценке окружного правительства, «Дружба-Ямал» не соответствует современным требованиям для качественного проведения мероприятий и комфортного пребывания детей и молодежи Ямала.

«Центр расположен на Салаирском тракте вблизи баз отдыха. В вечернее время там играет громкая музыка, которая мешает проведению мероприятий в рамках программных детских и молодежных проектов», – сообщили «Новому Дню» в правительстве.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.01.20

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