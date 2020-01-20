Пассажиропоток аэропорта Нового Уренгоя вырос на один процент

По итогам 2019 года аэропорт Нового Уренгоя обслужил 980 тыс пассажиров, увеличив пассажиропоток на 1%, сообщает 20 января пресс-служба аэропорта.

«Пассажиропоток на внутренних регулярных рейсах (кроме Москвы) достиг показателя 328 тыс. пассажиров, что на 35% больше показателя 2018 года. Лидерами по количеству перевезенных пассажиров из газовой столицы России, помимо Москвы, стали Тюмень, Уфа, Сабетта, Новосибирск и Санкт-Петербург», – уточнили в воздушной гавани Нового Уренгоя.

Из Нового Уренгоя в 2018 году летали 39 авиакомпаний, сообща они совершили 7451 вылет. Основная часть пассажиров была перевезена на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, Airbus A320, Boeing 737-800, Bombardier CRJ-200 и Embraer E-170.

В аэропорту Нового Уренгоя идет модернизация силами аэропортового холдинга «Аэропорты Регионов» группы Ренова миллиардера Виктора Вексельберга. В состав холдинга входят пять воздушных гаваней России – аэропорты Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары.

Как сообщал «Новый День», при росте пассажирооборота до 1,5 млн человек в новоуренгойском аэропорту будет открыт международный терминал.

За ремонт аэродрома отвечает компания «Уренгойдорстрой». Она стала победителем тендера, который проводил управленец воздушной гавани – УК «Аэропорты Регионов».

Реконструкция аэродрома завершится в 2021 году. При этом аэропорт будет работать даже во время ремонта полос. Строители будут заниматься модернизацией в перерывах между полетами.

«Уренгойдорстрой» ранее принадлежал семье первого замгубернатора ЯНАО Алексея Ситникова. Предприятие создано его отцом – Виктором Ситниковым, который возглавлял совет директоров. Официально единственным учредителем компании является ее руководитель Александр Рысков.

Новый Уренгой, служба информации

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