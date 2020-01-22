Хотел дать леща: на Ямале директор ночного клуба «Зодиак» рассказал, как убивали посетителя

Директор ночного клуба «Зодиак» в Лабытнанги, где во время драки погиб 53-летний мужчина, прокомментировал трагедию.

Директор клуба Геннадий Кухарук подтвердил, что участие в драки принимал один из охранников «Зодиака». Официально мужчина трудится помощником администратора, выполняя и роль вышибалы.

«Наш работник вышел в холл и застал момент, когда потерпевший бил второго посетителя, – говорит руководитель заведения. – Естественно, какие мысли у него возникли, кто выглядел зачинщиком? И после того как мужчину повалили на пол – вы видели, что он и после этого поднимался уже с трудом, головой ударился о стенку, – охранник подошел и хотел ему леща дать: «Успокойся, не дерись». Остальное – дело случая», – цитирует Кухарука издание Znak.com.

Как сообщал «Новый День», в Лабытнанги в ночь с 17 на 18 января во время драки в кафе «Зодиак» был убит посетитель. В социальных сетях обсуждается версия, что 53-летнего мужчину до смерти забили охранники питейного заведения. Возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным следствия, в холле кафе-клуба «Зодиак» между посетителями произошел конфликт, в который вмешался мужчина 1967 года рождения. После того, как конфликт был погашен силами сотрудников заведения, было обнаружено, что мужчина скончался», – заявили в окружном следкоме.

В социальных сетях убийство мужчины тут же обросло дополнительными подробностями. Как сообщалось в группе «Лабытнанги info» в социальной сети «ВКонакте», к смерти посетителя кафе могут быть причастны охранники «Зодиака». Один из пользователей соцсети уточнил, что охранник кафе ладошкой ударил посетителя по лицу. От удара мужчина упал и стукнулся головой о кафельный пол. Это и стало причиной смерти.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 22.01.20

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