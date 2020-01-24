Губернатор Артюхов решил не менять риторику ежегодного послания: будет говорить о качестве жизни ямальцев

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 5 февраля выступит с ежегодным посланием. Как сообщает законодательное собрание ЯНАО, глава округа, как и в прошлый раз, зачитает послание в Культурно-деловом центре (КДЦ) Салехарда. Источники «Нового Дня» отмечают, что основные тезисы доклада Артюхова будут касаться качества жизни ямальцев и ответственности региональных чиновников.

Свой ежегодный отчет ямальский губернатор 5 февраля озвучит на внеочередной сессии окружного заксобрания. Формально, это заседание регионального парламента, только на него будут приглашены сотни слушателей. Так, предыдущий отчет Артюхова собрал в КДЦ более 600 человек.

Пресс-служба заксобрания сообщает, что губернатор отчитается о результатах деятельности правительства ЯНАО и о положении дел в округе.

Неофициально собеседники «Нового Дня» добавляют: направленность послания будет социальной. «Центральное место отведено решению проблем ямальцев и повышению качества их жизни, ответственности чиновников за решение этих задач», – уточнил собеседник.

Еще один инсайдер «Нового Дня» добавил, что сценарий послания, с которым готов выступить Артюхов, перекликается с предыдущим отчетом. «Главные тезисы – интересы рядовых граждан, практические и исключительно конкретные меры поддержки населения. Вот об этом в большей мере будет говорить Артюхов», – поделился собеседник агентства.

Напомним, главной новеллой предыдущего отчета Артюхова также стала социалка, а не мега-проекты Арктики. Глава региона тогда подчеркивал, что ямальске власти будут принимать меры для соцподдержки населения, увеличивать размеры социальных выплат, уделять особое внимание здравоохранению, расширять жилищные программы, строить и ремонтировать дороги.

Салехард, служба информации

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