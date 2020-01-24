«Новатэк» начал искать партнеров для строительства нового ямальского аэропорта

ООО «Арктик СПГ 2» объявило о запросе предложений на строительство нового ямальского аэропорта «Утренний» в Тазовском районе. Документы закупки размещены на электронной торговой площадке Газпромбанка.

В материалах закупки сообщается, что «Арктик СПГ 2» приглашает потенциальных подрядчиков «ознакомиться с условиями проведения запроса предложений и разместить заявку на участие».

Заказчик разместил на площадке несколько лотов. Формулировки звучат так: поставка здания СПЗ (служебно-пассажирского здания, – прим. Ред.) с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ для объекта аэропорт «Утренний», поставка здания хозблока с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ. Также речь идет о поставке авто-спецтехники, оборудования и строительстве здания гостиницы. Предложения будут приниматься до 27 января. Цена лотов не указана.

Как сообщал «Новый День», в конце декабря 2019 года Главгосэкспретиза выдала положительное заключение на строительство нового ямальского аэропорта «Утренний».

Частный аэропорт в Тазовском районе на Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении будет построен под очередной газовый проект «НОВАТЭКа» – «Арктик СПГ 2».

Напомним, «Арктик СПГ 2» – это еще один проект «НОВАТЭКа», связанный с производством сжиженного природного газа. Компания анонсировала строительство трех линий по производству сжиженного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, то есть общая мощность комплекса соствит 19,8 млн т СПГ в год. Ресурсная база проекта «Арктик СПГ 2» – месторождение Утреннее (полуостров Гыдан), где и строится аэропорт, который будет обслуживать газовиков. Новый аэропорт нужен «Новатэку» для воздушных перевозок вахтовиков и производственных грузов.

Как подробно сообщал «Новый День», частный порт «Новатэка» сможет обслуживать вертолеты, а также суда малой и средне авиации – Ан-24, Ан-26, ATR-42, ATR-72, Dash-6-400, Dash-8, L-410. Проект строительства воздушной гавани предусматривает создание аэродромной и служебной инфраструктуры. Также запланировано строительство гостиницы. Стоимость будущей стройки заказчиком не озвучивается.

Тазовский район, Салехард, служба информации

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