Пассажиры ямальского рейса почти на сутки застряли в Челябинске, авиакомпания готовит запасной борт

Рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Челябинска в Новый Уренгой задерживается почти на сутки. Авиаторы объясняют задержку рейса технической неисправностью воздушного судна и готовят для пассажиров запасной борт.
Самолет Bombardier CRJ200, выполняющий рейс ЮВ-583 «Челябинск-Новый Уренгой», должен был вылететь 24 января в 14:10 часов. Сейчас время вылета, сообщается на онлайн-табло аэропорта Челябинска, перенесено на 25 января. Ожидается, что люди смогут улететь утром – в 9:40 часов.
В пресс-службе авиакомпании «ЮВТ Аэро» (перевозчик Татарстана, – прим. Ред.) «Новому Дню» сообщили, что рейс задерживается по техническим причинам. «Самолет не может вылететь в Челябинск из Казани по причине технической неисправности. Авиакомпания готовит резервный борт», – сообщили в «ЮВТ Аэро». Пресс-служба авиакомпании также уточняет, что пассажиров разместят в гостинице и обеспечат питанием.
Как сообщал «Новый День», авиакомпания «ЮВТ Аэро» включила в свою сетку полетов несколько ямальских маршрутов и летает из Салехарда и Нового Уренгоя.
Так, из аэропорта окружной столицы «ЮВТ Аэро» выполняет рейсы в Казань, Пермь и Самару. В аэропорту Нового Уренгоя авиаторы обслуживают пять рейсов, которые были открыты с 2020 года. Это полеты из Нового Уренгоя в Казань, Бугулым, Пермь, Челябинск и Волгоград.
Рейс «Новый Уренгой – Челябинск» выполняется с 3 января, самолеты летают два раза в неделю по вторникам и пятницам.
На всех маршрутах задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек.
Новый Уренгой, служба информации
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