Главный санитарный врач Ямала нашла точку риска по распространению коронавируса

Из-за коронавируса нужно усилить проверку всех, кто прибывает в УрФО. Об этом в среду, 29 января, заявила глава окружного Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко во время совещания у уральского полпреда Николая Цуканова, посвященного вопросам контроля за распространением гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Глава окружного Роспотребнадзора, ссылаясь на обещание Ростуризма до 4 февраля массово вывезти из Китая российских туристов, предложила проверять всех пассажиров, которые могли пересечься с людьми, посещавшими Китай.

«Мы видим точку риска в прибытии наших туристов из Китая. Через несколько дней они вернутся в РФ. Нам бы хотелось, чтобы мы знали списки транзитных пассажиров, которые будут прилетать в УрФО, чтобы повторно обследовать транзитных пассажиров через 14 дней, это инкубационный период. Надо их обязательно повторно исследовать, наблюдать за ними. При малейших признаках надо проводить комплекс противоэпидемических мероприятий. Прошу в протокол внести. Чтобы было взаимодействие между регионами. Именно в части информации по транзитным пассажирам, которые возвращаются в УрФО», – заявила глава ямальского Роспотребнадзора.

Г-жа Нечепуренко также попросила полпреда решить вопрос, связанный с внеплановой проверкой медучреждений в период роста заболеваний ОРВИ. «Мы в план включили, но эти проверки надо согласовывать с прокуратурой. Или это должно быть отдельное постановление правительства», – обратилась к Николаю Цуканову главный санитарный врач ЯНАО. Полпред заверил, что вопрос будет решен.

Напомним, в зону риска уже попала жительница Ямала. В Москву из Китая, прервав гастроли, была вынуждена вернуться балерина Елизавета Емельянова из Ноябрьска. В столичном аэропорту пассажиров, прибывших из Китая, встречали работники Роспотребнадзора. «Всех прибывших проверяют тепловизорами – портативное устройство позволяет дистанционно измерить температуру тела. «Все прошло легко», – описывает проверку в аэропорту Елизавета. Девушка также добавляет, что сейчас пару недель ей придется походить в маске, чтобы исключить опасность инкубационного периода.

Эпидемия коронавируса (вируса 2019-nCoV) началась в Китае в конце 2019 года.Число заболевших – более 6 тыс человек, от нового вируса скончались более 130 человек.

Салехард, служба информации

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