Жилья просто нет: власти Ямала объяснили, почему пенсионера из Находки отправили жить в автовагон

Ямальские власти прокомментировали историю переселения из аварийного барака в автовагон пенсионера в селе Находка. В администрации Тазовского района сообщили, что из 25 жилых домов 18 признаны аварийными: свободного жилфонда просто нет.

О ситуации с пенсионером ранее сообщала прокуратура ЯНАО. Как писал «Новый День», дом, в котором много лет проживал селянин, был признан аварийным и его расселили. Мужчине для проживания предоставили автовагон.

«Пожилому гражданину для постоянного проживания предоставлен лишь автовагон, который не соответствует нормам, предъявляемым к жилому помещению», – сообщала окружная прокуратура. В ведомстве также заострили внимание, что новосел переехал в автовагон, который не имел резервного источника энергоснабжения для локальной системы обогрева.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать сельскую администрацию предоставить заявителю жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке.

В администрации Тазовского района «Новому Дню» сообщили, что речь идет о пенсионере, бывшем рыбаке Альфреде Гумерове, который проживает в селе Находка. Еще в декабре 2019 года суд обязал муниципалитет обеспечить Гумерова жильем, но выполнить решение суда просто невозможно: подходящего жилья в Находке нет.

По данным районной администрации, в селе Находка, где проживает чуть более 1300 человек, 25 многоквартирных домов. Из них 18 признаны аварийными.

Непосредственно из дома на ул. Подгорная, где жил пенсионер Гумеров, расселили девять семей.

В районной администрации уточняют, что расселенный дом был построен в 1965 году и на тот момент имел статус временного жилья – в нем не было воды, отопление только печное. Срок эксплуатации деревянного строения был рассчитан на 10-15 лет. Однако барак простоял до сегодняшних дней.

«Авариный дом по улице Подгорная, в котором проживали люди, весной прошлого года достиг всех пределов безопасности. Фундамент полностью разрушен, устойчивость стен потеряна вовсе. В любую минуту он может сложится как карточный домик. На кону жизни людей! Решение нужно было принимать «здесь и сейчас». А маневренного фонда на территории села в таком объеме не было», – прокомментировал «Новому Дню» глава Тазовского района Василий Паршаков.

Слова Василия Паршакова подтверждает и ямальская прокуратура. В надзорном ведомстве подчеркнули, что дом на ул. Подгорная просто опасен для жизни – в связи с частичной потерей несущей способности конструктивных элементов здания, разрушением, дефектами и повреждениями конструкций.

В апреле 2019 года в ситуацию вмешался новоуренгойский отдел департамента государственного жилищного надзора ЯНАО, специалисты которого настоятельно рекомендовали администрации Находки «принять срочные меры по отселению жильцов из дома».

«Срочной мерой на время строительства нового жилья стали вагон-дома, оборудованные всем необходимым (мебелью, отопительными приборами, вытяжкой). Согласие на переселение в вагон-дома дали все жители», – отметил Василий Паршаков.

Районные чиновники признают, что иной сценарий переселения людей из аварийного фонда пока просто отсутствует. Ситуация улучшится только после ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов.

Сейчас на территории района строятся семь новых многоэтажек для переселения граждан из аварийного жилья. Летом начнется строительство еще восьми домов. Планируется, что в новый фонд смогут переехать 1883 семьи.

Салехард, Тазовский район, служба информации

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