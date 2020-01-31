На Ямале началась продажа билетов на внутренних авиамаршрутах по новым ценам

На Ямале объявлен старт продаж билетов на вертолетные рейсы. На четырех внутрирегиональных маршрутах цены на билеты с 1 февраля снижены на 30%, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», вертолетная дорога на 30% подешевела на маршруте Сеяха-Яр-Сале, а также на маршрутах из Салехарда в Мыс Каменный, Новый порт и Сеяха.

«Стоимость перелёта из Сеяхи до Яр-Сале с 1 февраля составит 5100 рублей, добраться из Салехарда до Мыса Каменного можно за 6200 рублей, из Салехарда в Новый порт – за 5600 рублей, а рейс Салехард – Сеяха обойдется в 7200 рублей», – сообщил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин. Цена билетов в обратном направлении такая же. Билеты можно купить в кассах или в агентствах «Авиаспецтехнология».

Как сообщили «Новому Дню» в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, на межмуниципальных маршрутах пассажиры оплачивают 30% – 50 % от себестоимости перелета. За 2019 год авиакомпании перевезли более 70 тысяч пассажиров.

Летом 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал возможное снижение цен для вертолетных перевозок. Глава региона заявил, что стоимость билетов слишком велика. «Билет в одну сторону от Сеяхи до Салехарда – 11 тысяч. Это слишком дорого. Подумаем с коллегами, как снизить цену в ближайшее время», – комментировал Артюхов ситуацию в августе 2019 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Салехард, служба информации

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