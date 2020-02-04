Ямальский губернатор Артюхов раскрыл главные тезисы своего ежегодного послания

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал свое традиционное послание. В своем аккаунте в Инстаграм во вторник, 4 февраля, глава округа написал, что будет говорить «о самом главном».

Как сообщал «Новый День», в пятницу, 7 февраля, Артюхов выступит на заседании ямальского заксобрания с традиционным посланием. Уже известно, что риторика доклада будет социальной и губернатор собирается говорить о качестве жизни ямальцев.

Сегодня Артюхов слегка конкретизировал свои тезисы. «Расскажу о том, что сделано в прошлом году и о планах на 2020-й. Поговорим о самом главном: улучшении жилищных условий ямальцев, о дорогах и нашей медицине. Обязательно затронем вопросы поддержки семей», – написал в Инстаграм Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО напомнил, что ежегодное послание будет транслироваться ямальскими телеканалами в режиме онлайн. К прямому эфиру, в том числе, можно присоединиться в социальных сетях – «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Послание глава Ямала зачитает в Культурно-деловом центре (КДЦ) Салехарда 7 февраля, начало в 15:00. Формально, это заседание регионального парламента, только на него будут приглашены сотни слушателей. Так, предыдущий отчет Артюхова собрал в КДЦ более 600 человек.

Свое прошлое послание Артюхов также посвятил социальным проблемам округа, а не мега-проектам стратегически важной для России Арктики.

Салехард, служба информации

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