Ямальский губернатор в 2020 году повторит свой автопробег по округу

В 2020 году губернатор Ямала Дмитрий Артюхов повторит свой автопробег по округу. Об этом он заявил в пятницу, 7 февраля, во время своего ежегодного послания. Также глава региона объявил, что 2020 год на Ямале объявляется годом дорог.

«Настало время начать на Ямале большую дорожную стройку. Только в этом году мы приступим к строительству и ремонту четырехсот километров дорог», – заявил Артюхов и обозначил главные дорожные стройки Ямала.

Губернатор пообещал, что в 2020 году будет открыта долгожданная автотрасса Салехард- Надым, где уже отремонтировано 78 км дорожного полотна. В 2020 году осталось закончить ремонт на отрезке около 70 км. «И произойдет историческое для Ямала событие: запад и восток региона наконец-то соединятся», – заявил глава региона.

Дорога Салехард-Надым – один из мегапроектов Ямала, о котором регулярно говорят власти. За все годы строительство в нее вложили 60 млрд рублей. Дорогу в 2019 году смотрел губернатор Дмитрий Артюхов в ходе своего автопробега по территории округа.

Продолжится еще она дорожная мега-стройка: ремонт трассы Надым-Ноябрьск, где отремонтировано 34 км. Третий пункт для особой гордости ямальский властей – в 2020 году с опережением графика будет запущен мост через реку Пур.

Артюхов пообещал, что в 2020 году он повторит свой автопробег и лично проверит качество дорожных строек.

Напомним, в 2019 году губернатор провел восемь дней за рулем отечественной LADA XRAY, объезжая регион. Артюхов проехал по восточной части округа от Надыма до Ноябрьска – границы ХМАО. Это главная трасса округа, которая пересекает шесть муниципалитетов региона и является единственным наземным путем для жителей, гостей и грузов. Машину российского производства Артюхов выбрал, чтобы «чтобы максимально прочувствовать на себе дорожные условия».

Салехард, Екатерина Цветкова

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