Ямальцам пообещали прямой и субсидированный авиарейс в Сочи

В 2020 году на Ямале в сетку субсидируемых авиамаршрутов будут добавлены прямые рейсы в Сочи. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе своего ежегодного послания.

«И наконец-то мы расширяем географию полётов и добавляем прямые субсидируемые рейсы в Сочи. Они будут осуществляться из двух крупных городов – Нового Уренгоя и Салехарда», – пообещал глава округа.

Дмитрий Артюхов также прокомментировал ситуацию с другим южным рейсом – в Симферополь. Стоимость субсидированного билета из Ноябрьска в Крым оказалась выше, чем, например, из Нового Уренгоя.

«Считаю это неверным. Теперь все билеты нашей авиакомпании «Ямал» на юг будут стоить одинаково – без малого 10 тысяч рублей», – заявил Артюхов.

Как сообщал «Новый День», на Ямале в 2019 году количество субсидируемых рейсов увеличилось до 26. В декабре, во время своей итоговой пресс-конференции, Артюхов анонсировал, что с 2020 года таких рейсов станет больше – 30. Окружное правительство пообещало запуск таких новых направлений, как Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь.

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