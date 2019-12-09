Губернатор Артюхов не исключает, что список субсидируемых авиамаршрутов на Ямале может измениться

На Ямале могут быть отменены субсидируемые авиарейсы с загрузой 30-40%. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время итоговой пресс-конференции.

Глава округа в очередной раз заявил, что вопрос субсидирования авиарейсов – один из ключевых для региона. Артюхов напомнил, что ранее округ субсидировал около 5 рейсов. В 2019 году таких рейсов стало 26, со следующего года число субсидируемых маршрутов увеличится до 30.

«К примеру, цена на рейс «Салехард-Екатеринбург» с 15 тысяч сократилась до 7 тыс рублей. И по другим рейсам тоже. Мера субсидирования, безусловно, необходимая. И где вы еще в стране видели, чтобы цена на билеты сокращалась в два раза. Не на 20%, а в два раза», – прокомментировал Артюхов.

При этом глава округа отметил, аналитика по некоторым новым направлениям показала, что рейсы оказались невостребованными. Загрузка кресел составляет 30-40%. «Это мало. И это причина от таких рейсов отказаться», – заявил Артюхов, но не перечислил рейсы, которые могут быть закрыты.

К числу самых востребованных направлений относится Санкт-Петербург. В питерском направлении загруженность составляет около 100%.

Как сообщал «Новый День», пассажирооборот ямальских аэропортов за 9 месяцев 2019 года составил 1 млн 372 тыс человек. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 7,9%.

Как ранее сообщало ямальское правительство, самые популярные у ямальцев маршруты – это из Надыма в Москву, из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров маршрут «Надым – Тюмень – Надым». В совокупности этими рейсами воспользовались почти 72 тыс человек.

В 2020 году, как сообщал «Новый День», с 26 до 30 увеличится количество субсидируемых рейсов. Появятся новые направления: Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь. На рейсы, которые выполняет авиакомпания «Ямал», уже началась продажа билетов.

Салехард, служба информации

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