В деревянной школе Салехарда обвалился потолок

В Салехарде из-за коммунального ЧП в школе № 4 обвалился потолок. Прокуратура ЯНАО вынесла представление главе города Алексею Титовскому.

Как сообщает надзорное ведомство, 2 февраля в общеобразовательной школе № 4 произошел порыв батареи. «Горячая вода просочилась сквозь деревянные лаги пола, в результате чего на первом этаже намокла и провисла гипсокартонная часть потолка. В настоящее время пришедшие в негодность отделочные материалы демонтированы», – сообщает окружная прокуратура.

По данным ведомства, инженерные сети в деревянной школе не ремонтировались более 25 лет. Прокуратурой внесено представление на имя главы окружной столицы Алексея Титовского с требованием провести капремонт коммуникаций.

Как сообщал «Новый День», в ямальской столице запланировано строительство двух новых школ на 800 и 1200 мест. Проблемы есть не только у СОШ №4. Родители неоднократно жаловались и на школу № 6, построенную в 1975 году.

«Идешь по коридору – полы скрипят, запах септика, на первых этажах холодно. Дети опять будут мерзнуть. Много причин построить новую школу. Скажите, господа вышестоящие, чего вы ждете? Когда на голову рухнет? Дмитрий Артюхов, надеюсь, вы это прочтете и хоть вы начнете действовать», – в конце 2019 года обращались к ямальскому губернатору Артюхову салехардцы. Директор СОШ № 6 Светлана Кучеренко тогда подтвердила «Новому Дню», что учебное здание старое и проблемное.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 11.02.20

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