Ямальский чиновник, заплативший москвичам миллионы за фиктивные работы, отправлен в СИЗО

Директор надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Аркадий Михайлюк по решению суда на два месяца этапирован в СИЗО. Судебный процесс об избрании меры пресечения для чиновника состоялся 11 февраля, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», глава муниципального учреждения Надыма – «Управление капитального строительства и капитального ремонта», заплатил около 30 млн рублей подрядчикам, которые фактически не выполнили оплаченные им работы. Дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере) при содействии УФСБ было возбуждено 10 февраля.

По версии следствия, руководитель надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» подписал фиктивные акты выполненных работ исполнителю госконтракта – компании ООО «Экспертгрупп» (Москва).

Московская фирма выиграла тендер на благоустройство главной площади Надыма и бульвара «Стрижова». Сумма контракта – около 111 млн рублей. Бюджетные деньги выделялись по программе «Формирование комфортной городской среды».

«С июля по сентябрь 2019 года подозреваемый, достоверно зная о том, что работа в рамках муниципального контракта фактически в полном объеме не выполнена, а также работы по установке скульптуры приняты и оплачены дважды, используя свое служебное положение, распорядился денежными средствами муниципального учреждения как своими собственными, выплатив коммерческой организации более 29 миллионов рублей. Своими действиями руководитель учреждения причинил ущерб городскому бюджету в особо крупном размере», – уточняет окружной Следком.

В общей сложности подрядчики из Москвы получили в Надыме около 70 млн рублей, фактически объем выполненных работ составил лишь 2/3. В понедельник, 10 февраля, надымский чиновник Аркадий Михайлюк был задержан, 11 февраля отправлен в СИЗО на время следствия.

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