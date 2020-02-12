Ямальцы стали меньше жаловаться и больше предлагать

Депутаты заксобрания ЯНАО проанализировали обращения ямальцев, поступивших в 2019 году в окружной парламент, и назвали территории региона, откуда сигналов поступало больше всего.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе закосбрания, мониторинг обращений показал, что количество жалоб снизилось на 2,5 %, при этом число предложений выросло. Если в 2018 году их было 73, то 2019 году – 92.

По мнению директора Фонда «Региональная политика» Евгения Забродина, это свидетельствует о наметившейся позитивной тенденции в вовлеченности населения в жизнь региона и качественном скачке в работе местной власти.

«Вполне возможно, что этому поспособствовало широкомасштабное обсуждение с жителями программ по благоустройству территорий, активное использование нового информационного ресурса «Живем на Севере» и, как следствие, повышение уровня ответственности жителей за то, что происходит вне стен собственной квартиры. Отсюда стремление не только увидеть проблему, но и предложить ее решение», – считает политолог.

Всего в прошлом году в заксобрание ЯНАО поступило 1420 обращений граждан, это на 7 % больше, чем в 2018 году.

Учитывались все каналы для взаимодействия с населением: личные приемы депутатов в избирательных округах, общение в формате скайп-приемов, также депутаты учитывали обращения, поступившие через соцсети. «Такая форма прямого общения помогает исключить бюрократические проволочки и позволяет максимально быстро решать проблемы жителей», – уточнили в пресс-службе окружного заксобрания.

В 2019 году ямальцы активно пользовались сетевыми технологиями – почти 24% обращений поступили через онлайн-приемную официального сайта окружного парламента, что на треть больше уровня предшествующего года.

«Увеличение доли тех, кто воспользовался интернет-приемной, подсказывает, что необходимо развивать современные средства коммуникации. Оценка поступивших обращений свидетельствует о востребованности этого механизма у ямальцев, а рост числа обращений – яркий пример доверия населения депутатскому корпусу. Все обращения не только обрабатываются по существу, но и становятся предметом анализа при формировании плана законопроектной и контрольной деятельности», – прокомментировал спикер заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Чаще всего к депутатам обращались жители Салехарда – 327 обращений, Нового Уренгоя – 175 и Ноябрьска – 150 обращений.

Жители районов обращаются к депутатам значительно реже. Например, из Красноселькупского района в адрес депутатов поступило всего 37 «писем», Приуральского района – 82, из Надыма и Надымского района – 110. Примечательно, что в Надыме число обращений выросло в два раза.

Как полагают эксперты, активность надымчан и салехардцев связана не столько с нареканиями в адрес властей, сколько с доступностью и активностью депутатов. Также законотворцы объясняют рост числа обращений повышением правовой грамотности и правовой культуры ямальцев.

Например, люди начали активно отстаивать права собственников в сфере ЖКХ. Отсюда рост обращений в сфере ЖКХ: в 2018 году их было 497, в 2019 году – 540. Также актуальными остаются вопросы социальной сферы, экономики, образования, здравоохранения, трудоустройства, оказания благотворительной помощи и другие.

Традиционно большая часть обращений (565) поступила от граждан, относящихся к льготным категориям – это представители коренного населения Ямала, многодетные семьи, инвалиды труда и детства, пенсионеры, малообеспеченные семьи.

«В прошлом году депутаты приняли большой пакет законов по поддержке льготных категорий населения. Люди идут к депутатам за разъяснением новых норм и консультацией, где и как получать поддержку. Это закономерно. К примеру, изменились правила предоставления регионального материнского капитала – увеличилось число обращений многодетных семей», – прокомментировал первый заместитель председателя законодательного собрания ЯНАО, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Виктор Казарин.

Он также напомнил, что ответом на запросы представителей КМНС стало обновление пакета мер социальной поддержки кочующего населения. Как сообщал «Новый День», не 3 тыс рублей, а 5 тыс рублей «кочевых» теперь будут получать все, кто ведет традиционный образ жизни, а это порядка 9 тысяч человек. С января 2020 года увеличена до 450 рублей закупочная цена за килограмм мяса для оленеводческих хозяйств вне зависимости от форм собственности. Плюс ряд нововведений в сфере поддержки студенчества. В частности, увеличено денежное содержание студентов из числа КМНС, попадающих под категорию малоимущих. Пересмотрено возмещение оплаты проживания студентов в общежитиях, увеличены расходы на приобретение одежды и обуви для воспитанников интернатов с 18 до 45 тысяч рублей в год и другие.

Собирает и анализирует поступающие обращения Управление документационного обеспечения в структуре аппарата заксобрания. По словам начальника Управления Юлии Воробьевой, в целом это помогает депутатам в работе с избирателями.

«Работа с обращениями граждан – важное для законодательного органа направление. Федеральным законодательством установлен срок рассмотрения письменного обращения граждан – 30 дней, однако мы стараемся работать на опережение. К примеру, в сравнении с 2018 годом в прошлом году выросла доля окончательно рассмотренных обращений, а вот процент обращений, находящихся на рассмотрении, снижен почти на 42%. Это очень позитивный показатель. Кстати, о том же говорят и опросы общественного мнения. Люди верят, что депутаты могут решить их проблемы», – пояснила Юлия Воробьева.

Салехард, Служба информации

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