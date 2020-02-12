Полуголый политик, призывающий в Инстаграм не помогать больным детям, возмутил ямальцев

Ямальские активисты требуют исключить из состава Общественной палаты РФ экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Носова за одиозный ролик, который политик разместил в своем аккаунте в Инстаграм. Носов записал видео, на котором он сидить с голым торсом в плетеном кресле и рассуждает на «важную, но интересную тему» – благотворительной помощи смертельно больным детям.

Как сообщил «Новому Дню» ямальский активист Алексей Шевцов, видео Носова настолько возмутило волонтеров, что обращения с требованием проверить, оценить слова Носова, а также исключить его из состава Общественной палаты РФ направлены в Генпрокуратуру РФ, ФСБ и непосредственно в ОП РФ.

Кратко напомним, Дмитрий Носов – дзюдоист, олимпийский медалист, активист антинаркотического движения «АнтиДилер. В 2011 году был избран в Госдуму РФ по списку ЛДПР. В 2015 году Жириновский с шумом исключил Носова из партии после инициированного им скандала с задержанием рэпера Гуфа, который после концерта якобы употребил «запрещенные препараты». Либерал-демократы обвинили Носова в самопиаре, который не имеет отношения к партии.

На этот раз бывшего парламентария за активность решили наказать ямальцы. Ролик, о котором идет речь, г-н Носов накануне разместил в своем аккаунте в Инстаграм, где у него 284 тыс подписчиков.

Вероятно, видео Носов снимал где-то на пляже в окружении пальм и досок для серфинга. Сам он сидит в кресле и рассуждает.

«Такая тема оченть тяжелая, но интересная, я думаю. Последние несколько месяцев мой Директ просто завален. Каждое второе сообщение – собираем Ванечке, Валечке на операцию. Помогите. Я вообще-то почему-то думаю, что большинство – мошенники. Красивая инста-девочка пишет такое сообщение – помогите – а у нее самой дорогой айфон, шмотки дорогие, тачка. Но если хочешь Ванечке помочь, то почему не продашь свой айфон, тачку, одежу, а уж потом других проси», – объяснил свою позицию экс-депутат Госдумы.

Активисты в своем обращении в ОП РФ и Генпрокуратуру структурировали свои претензии к блогеру Носову. Ямальцы считают, что поведение, слова, тон Носова – недопустимы и аморальны.

Главное, что задело ямальцев: Носов принизил значимость волонтерского движения. А именно волонтеры-добровольцы пытаются спасти жизни детей, обращаясь к людям за помощью.

«Почему вы с такой усмешкой говорите о проблеме нашей страны? Почему вы оскорбляете людей? Почему вы смеетесь над больными малышами? Почему вы поддерживаете комментарии, где пишут про смерть детей? Почему вы не помогаете добиваться выделения квот для этих детей? Им положено! Я считаю, что таким как вы – не место в Общественной палате РФ. И на ваши высказывания должны обратить внимание депутаты и органы власти», – цитаты из обращения Алексея Шевцова к Носову.

Непосредственно под постом Носова, посвященного такой больной и щепетильной теме, также развернулась нешуточная дискуссия. Подписчики политика разделились на два лагеря. Одни поддержали его месседж и согласились с тем, что не стоит отправлять незнакомым людям деньги. Другие возмутились.

Одна из пользователей социальной сети Инстаграм в поддержку Носова написала так: «Не можете позволить себе плотить около 500 долларов в месяц на страхование тогда умирайте. В России тоже нужно думаю что то подобное, что бы люди научились плотить» (орфография и пунктуация автора сохранена). «Серьезно???? Вы бы вот так просто позволили своему ребенку умереть?", – ответила на такое высказывание другая подписчица.

Одна из женщин спросила Носова о том, что делать родителям, которым отказали благотворительные фонды? А также напомнила ему про конркетного больного мальчика, сбор средств на помощь которому «вы вчера «стебали». «Наверное, вот так стучать в Директ и кричать о помощи, чтобы сильные мира сего их услышали», – написала подписчица. На что Носков ей ответил: «Вы идиотка?".

Через несколько часов после своего поста, который собрал сотни комментариев, экс-депутат Госдумы уточнил свою позицию и объяснился.

«Я вот в аэропорту и это пост на предыдущий пост. Очень много дамочек у меня появилось неадекватных, которые не читают», – так начал свое видео-обращение блогер Носов.

Далее он уточнил свою позицию: люди, которые просят денег на лечение больных детей, прежде чем обращаться за помощью к другим, должны сами оказывать максимальную помощь. Экс-депутат Госдумы рассказал историю: когда заболела его роственница, то семья все продала ради ее лечения.

«Если ты просишь деньги у кого-то на лечение, то для начала продай свой айфон за 100 тыс рублей. Купи телефон за 5 тыс, а 95 перечисли на лечение. И тогда ты сможешь смело говорить, что сделал сам все для реальной помощи, но этого не хватило. Второе. Если кто-то не может помочь в этой ситуации, не надо его оскорблять, ведь вы ничего не можете знать об этом человеке. Это печальная история – собирать деньги», – уточнил свою позицию Дмитрий Носов.

Связаться с Дмитрием Носовым пока не удалось. В ОП РФ «Новый День» направит официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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