На Ямале запретят торговать алкоголем под окнами жилых домов

В заксобрание ЯНАО поступил законопроект о запрете продажи алкоголя в придомовых «наливайках» и магазинах шаговой доступности. Как сообщал «Новый День», под новый антиалкогольный закон попадут десятки ямальских магазинов, торгующих как крепким алкоголем, так и пивом.

Как ранее комментировали «Новому Дню» в департаменте экономики ЯНАО, нововведение коснется тех магазинов, которые не только размещены в жилых домах, но вход в которые расположен непосредственно со стороны подъездов.

По уточненным данным ведомства, в запретный список включены около 20 торговых точек, торгующих слабым алкоголем. Это, как указано в законопроекте, пиво, пивные напитки, сидр, медовуха. Под запрет также попадают 38 магазинов, имеющих лицензию на продажу крепких напитков.

«Законопроект об ограничении продажи алкогольной продукции – это одна из мер по снижению потребления алкоголя населением округа, которые реализуются в регионе. Мера предложена на основе анализа опыта реализации подобных ограничений в других регионах России, а также с учетом мнения органов местного самоуправления в автономном округе», – прокомментировали «Новому Дню» в окружном депэкономике.

В документе уточняется, что авторы законопроекта преследуют несколько целей. В их числе создание условий для формирования здорового образа жизни населения, благоприятной среды обитания детей, гуляющих на детских игровых площадках, снижение количества нарушений общественного порядка.

Продажа алкоголя в придомовых магазинах и «наливайках» не прекратится сразу после принятия нового регионального закона. Документ предусматривает переходный период: продавать алкоголь торговые точки смогут в течение года с момента вступления закона в силу.

Как сообщал «Новый День», в конце 2019 года во время своей итоговой пресс-конференции губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал закрытие алкомаркетов шаговой доступности.

«Мы со временем будем запрещать алкомаркеты, выходщие в жилые дворы», – ответил Артюхов на вопрос, связанный с количеством пьющих людей на Ямале.

Глава региона тогда отметил, что реформа не будет быстрой. «На другой стороне решения вопроса – предприниматели, которые вложили свои деньги в бизнес. Свои кровные. Рубить сразу – неправильно. Возьмем время, чтобы перестроиться. Но постепенно усложнять эту историю надо», – заявил Дмитирй Артюхов.

Салехард, Дарья Котова

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