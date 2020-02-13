Пилотный проект: на Ямале создадут первый муниципальный округ

На Ямале придание районам статуса муниципального округа может начаться с Пуровского района. В четверг, 13 февраля, депутаты Тарко-Сале инициировали создание на Ямале первого муниципального округа.

Как подробно сообщал «Новый День», реформа по укрупнению муниципалитетов стартовала в 2019 году с принятия федерального закона. Речь идет о возможности создания в регионах укрупненных муниципальных округов, в которых поселения теряют статус самостоятельных муниципальных образований. И в такой округ может войти сколько угодно поселений. Все поселковые управы и думы будут ликвидированы, останется лишь администрация района и один представительный орган власти.

На Ямале реформу на уровне округа в октябре 2019 года узаконили депутаты заксобрания, которые внесли в Устав ЯНАО соответствующую корректировку.

На сегодняшнем заседании Собрания депутатов Тарко-Сале народные избранники подтвердили, что район готов ликвидировать поселенческие органы местного самоуправления.

При этом поселки не будут «обезглавлены». Вместо поселковых управ будут созданы территориальные органы – структурные подразделения администрации муниципального округа.

Для сельских жителей, обещают депутаты, будут сохранены все полагающиеся им льготы.

Средства, которые удастся сэкономить при ликвидации «микро-мэрий», будут направлены на социально-экономическое развитие самих поселков – эти деньги не уйдут из поселения. Сумма предполагаемой экономии пока не озвучена.

Обсуждая инициативу, таркосалинские депутаты перечислили основные аргументы за укрупнение Пуровского района.

«Среди главных аргументов – номинальность полномочий поселенческих органов власти – большая их часть сегодня отдана в район, а потому и бюджет совсем невысок. Нет денег, нет решений», – поделился с агентством один из таркосалинских депутатов.

«Единая структура муниципальной власти-это прежде всего возможность исключить дублирование функций района и поселения. Кроме того, новая система позволит улучшить качество управления на местах. Не секрет, что в поселениях зачастую не хватает специалистов, которые могут грамотно готовить конкурсную документацию, контролировать подрядчиков. Есть срывы контрактов, неисполнение обязательств. И в итоге все равно за решением проблемы люди обращаются в район», – прокомментировали в думе Тарко-Сале.

Инициатива депутатов теперь должна пройти долгий путь согласования. Окончательное решение за представительными органами территорий. Если вопрос будет решен положительно, то власти запустят процесс создания пилотного для Ямала муниципального округа.

Политолог Станислав Дейнеко не удивилен, что реформа стартовала с пуровской агломерации и назвал территорию «всегда продвинутой».

«Да, сегодняшнее решение депутатов – это начало муниципальной реформы, которая продвигается по всей вертикали власти. И, возможно, положительный опыт в рамках Пуровского района захотят опробовать депутаты других муниципальных образований Ямала», – говорит политолог.

Станислав Дайнеко не видит в данном процессе серьезных политических рисков, а плюсы – очевидны.

«И самый главный из них – экономия бюджетных средств. Плюс, укрупнение ускорит бизнес-процессы в границах территорий: регламент согласовательных процедур для предпринимателей сократится», – считает политолог. Резюмиря, Станислав Дейнеко также отметил, что Пуровский район – территория с небольшим количеством населения. И администрации вновь созданного муниципального округа вполне достаточно, чтобы в полном объеме выполнять функционал муниципальной власти.

Салехард, Пуровский район, Дарья Котова

Салехард, Пуровский район. Другие новости 13.02.20

На Ямале запретят торговать алкоголем под окнами жилых домов. / Полуголый политик, призывающий в Инстаграм не помогать больным детям, возмутил ямальцев. / Ямальцы стали меньше жаловаться и больше предлагать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»