Ошибка, неисправность, непогода: следователи отрабатывают три версии крушения Ми-8 на Ямале

По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале, в результате которой погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом 14 февраля сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, на месте крушения вертолета работает следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и криминалистов Уральского следственного управления на транспорте СК России, оперативных сотрудников транспортной полиции.

«Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия», – уточнили следователи.

Как сообщал «Новый День», 14 февраля в 16:20 часов в 500 метрах от аэропорта Сабетта жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 авиакомпании «Сокол», зарегистрированной в Калининграде.

Вертолет следовал по маршруту ст.«Лескино» Красноярского края – п. Сабетта (ЯНАО, Ямальский район). Назначение рейса – вахтовые перевозки.

На борту Ми-8 находились 10 человек, из них три человека – члены экипажа. Погибли два члена экипажа, которых спасателям пришлось извлекать из кабины поврежденного вертолета.

По предварительной версии, вертолет ударился «брюхом», а затем перевернулся. Причиной авиаинцидента могли стать погодные условия – сильная метель.

Пассажиры выбрались из воздушного судна самостоятельно. Два человека – члены экипажа – оказались зажаты в кабине. На тот момент, когда оперативные службы сообщали о ЧП, информации о погибших не было.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщал «Новый День», разбившийся сегодня вертолет принадлежит компании «Сокол», которая сотрудничает с такими компаниями, как «Транснефть», дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и др.

Сабетта, Ямал, Дарья Котова

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