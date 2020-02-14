Погибли оба пилота вертолета МИ-8, совершившего жесткую посадку на Ямале

Из кабины разбившегося 14 февраля вертолета МИ-8 спасатели извлекли пилотов. Оба погибли, обновили оперативную информацию в управлении МЧС по ЯНАО.

«Стало известно о том, что прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетта из кабины вертолета были извлечены два члена экипажа, которые в результате произошедшего погибли», – сообщает ямальское управление МЧС.

По факту аварии с вертолетом на Ямале, на борту которого находились 10 человек, включая трех членов экипажа, начала проверку Уральская транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что вертолет Ми-8 следовал по маршруту ст.«Лескино» Красноярского края – п. Сабетта (Ямальский район). Назначение рейса – вахтовые перевозки.

Как сообщал «Новый День», в пятницу, 14 февраля, жесткую посадку вблизи порта Сабетта совершил вертолет Ми-8. Судно принадлежит авиакомпании «Сокол», зарегистрированной в Калининграде.

Вертолет не долетел до Сабетты буквально 400-500 метров. Информация о ЧП поступила в 16:20 часов. Источник «Нового Дня» в УМЧС кратко уточнил: по предварительной версии, вертолет сначала ударился «брюхом», а затем перевернулся. Причиной авиаинцидента могли стать погодные условия – сильная метель и ветер.

Пассажиры после крушения выбрались из воздушного судна самостоятельно. Два человека оказались зажаты в кабине. На тот момент, когда оперативные службы сообщали о ЧП, информации о погибших не было.

Ямальский район, Салехард, Дарья Котова

Ямальский район, Салехард. Другие новости 14.02.20

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