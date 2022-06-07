Раскрыты причины авиакатастрофы в Сабетте: пилоты не хотели подвести заказчика

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал итоги расследования крушения вертолёта Ми-8АМТ в Сабетте, которое случилось в феврале 2020 года. Трагедия произошла, когда вертолёт перевозил людей с месторождения «Лескино» Красноярского края до аэропорта Сабетты в ЯНАО. Воздушное судно приземлилось не на взлётно-посадочную полосу, а неподалёку. Погибли командир воздушного судна и бортмеханик. Семеро пассажиров и второй пилот выжили. В распоряжении агентства «Новый День» есть доклад по итогам расследования.

Вылета ждали два дня, с 12 февраля, из-за нелётной погоды. В итоге полёт состоялся 14 февраля 2020 года. Его выполняла компания «Скол». В день полёта погода также была плохая. Пилоты знали о том, что условия в аэропорту Сабетты не соответствуют правилам посадки, но игнорировали этот факт, так как от заказчика была установка – обязательно доставить сотрудников в аэропорт 14 февраля. Это стало одним из факторов, который сильно повлиял на трагичный исход полёта. Заказчиком полёта была компания «Газпромнефть-ГЕО». Среди пассажиров были представители этого предприятия.

Комиссия, которая занималась расследованием причин трагедии, выяснила, что часть полёта проходила в условиях облачности, плохой видимости. При этом экипаж не был обучен правилам полётов по приборам. Они должны были вернуться, сесть на запасной аэродром или подобрать подходящую площадку с воздуха. Диспетчер из-за плохой видимости и погоды в аэропорту Сабетта предлагал экипажу совершить посадку на запасном аэродроме – Салмановский причал. Но экипаж отверг это предложение, понадеявшись, что сможет сеть в Сабетте.

Несмотря на то, что наземные службы включили огни ВПП в Сабетте на полную мощность, экипаж во время приземления не мог разглядеть, куда нужно садиться. Сесть по приборам не удалось – показания разнились, трактовать их верно пилоты и бортмеханик не смогли, члены экипажа запутались. «Из переговоров следует, что экипаж рассматривал возможность захода на посадку по ILS, хотя допуска к полётам по приборам и инструментальным заходам на посадку не имел. При этом, наиболее вероятно, экипаж ошибочно настроил частоту» – говорится в материалах расследования. Пилоты не видели землю вплоть до столкновения с ней.

«Причиной происшествия с вертолётом Ми-8АМТ явилось принятие командиром воздушного судна решения о производстве посадки на а/д Сабетта в метеоусловиях, не соответствующих правилам полётов и уровню подготовки экипажа, что привело к неконтролируемому снижению и столкновению вертолёта с земной поверхностью», – говорится в материалах МАК. Сопутствующим фактором названа «психологическая доминанта у экипажа о производстве посадки именно на а/д Сабетта, сформировавшаяся из-за задержки рейса на двое суток и «неформальных» отношений с представителями заказчика, находившимися на борту».

Погибшему пилоту было 59 лет. Бортмеханику 56 лет.

Видимость в Сабетте в момент крушения.

Сабетта, Юлия Фролова

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