«Второй пилот эвакуировал пассажиров», – авиаторы рассказали, как на Ямале разбился Ми-8

Авиакомпания «Скол», чей вертолет Ми-8 14 февраля разбился на Ямале, не долетев до порта Сабетта, выступила с официальным сообщением.

Представители АК «Скол» (Калининград), сообщив ранее известные детали ЧП, уточнили, что пилоты Ми-8 шли на посадку в сложных погодных условиях.

«При выполнении захода на посадку возникло резкое ухудшение погодных условий в связи с образованием тумана. Вертолёт произвёл жёсткую посадку, экипаж предпринял при этом все меры во избежание жертв», – заявили авиаторы.

Напомним, вертолет, на борту которого находились 10 человек, упал на брюхо, а затем перевернулся. Командир судна Пётр Мамаев и бортмеханник Игорь Горицкий оказались зажатыми в кабине.

«Второй пилот, сбросив блистер, выбрался из пилотской кабины, эвакуировал пассажиров из вертолёта, отвёл их на безопасное расстояние, включил аварийный радиомаяк, доложил по телефону диспетчеру аэропорта Сабетта о случившемся, передав координаты места посадки», – говорится в сообщении авиакомпании.

В авиакомпании просят не торопиться с выводами и дождаться итогов расследования МАК. «До озвучивания предварительных итогов расследования официальной комиссией, ни одна из версий причин происшествия не может быть признана достоверной. На предприятии ведется внутреннее расследование авиационного происшествия», – добавили в АК «Скол».

Что касается самого вертолета Ми-8, который сильно пострадал во время жесткой посадки, то судно новое – выпущено в 2019 году на Улан-Удэнском авиационном заводе. С момента изготовления имел наработку менее 100 часов. На момент выпуска в полет воздушное судно было полностью обслужено и исправно. Решение о возможном восстановлении вертолета будет принято после проведения технического аудита.

Напомним, 14 февраля вблизи порта Сабетта разбился вертолет, на борту которого находились три члена экипажа и 7 пассажиров –сотрудники нефтяной компании. Вертолет выполнял рейс по маршруту месторождения «Лескино» Красноярского края – Сабетта ЯНАО.

Командир судна и бортпроводник погибли, их тела были найдены в искорёженной кабине. Командиру экипажа Петру Мамаеву было 59 лет, бортмеханик Игорь Горицкий погиб в возрасте 56 лет.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело, ведется следствие. На месте авиаинцидента побывали эксперты МАК, которые изъяли навигационное оборудование и бортовую документацию.

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