Место крушения Ми-8 на Ямале осматривают эксперты МАКа. ВИДЕО

На месте крушения вертолета Ми-8, который 14 февраля разбился, не долетев до порта Сабетта, работает специальная комиссия. Как сообщает 17 февраля пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России, к расследованию авиаинцидента подключились эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Производятся осмотры места крушения воздушного судна, участка местности в районе поселка Сабетта, в ходе которых с использованием криминалистической техники произведена обзорная фотосъемка с наглядной фиксацией разброса фрагментов воздушного судна», – уточнили следователи.

Уже допрошен диспетчерский состав, обслуживающий полет вертолета Ми-8, представители авиакомпании, пассажиры и второй пилот воздушного судна, специалисты метеорологических служб. Навигационное оборудование, бортовая документация, образцы топлива и масла изъяты и переданы членам комиссии МАК.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. Также органами следствия изъята техническая документация на воздушное судно, личные дела членов экипажа, архивные записи средств объективного контроля диспетчерской службы. Расследование уголовного дела продолжается», – уточнили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

Как сообщал «Новый День», 14 февраля около 16 часов в нескольких километрах от порта Сабетта разбился Ми-8 авиакомпании «Сокол», зарегистрированной в Калининграде.

На борту в момент жесткой посадки находились 10 человек: семь вахтовиков и три члена экипажа. Два человека погибли. Это командир воздушного судна и бортмеханник. Они были зажаты в кабине вертолета. К моменту, когда авиаторов смогли извлечь, они уже были мертвы. Возбуждено уголовное дело.

Воздушное судно использовалось для перевозки вахтовиков. В этот день вертолет летел по маршруту «п. Сабетта – полярная станция Лескино Красноярского края – п. Сабетта».

По одной из версии, причиной крушения могла стать непогода – метель, плохая видимость и ветер. Также следователи отрабатывают еще две версии – неисправность Ми-8 и ошибка пилотирования.

Как сообщал источник «Нового Дня», вертолет сначала упал на брюхо, а затем перевернулся. На видео видно, что искореженный вертолет действительно перевернулся.

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