На Ямале туберкулезников с активной формой перевозили в пассажирских маршрутках

Руководство Тазовской центральной больницы получило предписание прокуратуры ЯНАО из-за перевозки граждан с активной формой туберкулеза. Как сообщает в понедельник, 17 февраля, надзорное ведомство, медики перевозили туберкулезников в маршрутных такси.

Больных доставляли в поселок Харп, где после ликвидации тубдиспансера в Салехарде теперь лечат ямальцев. По данным прокуратуры, на протяжении 2018-2019 годов ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» организованы перевозки 12 лиц с активной формой туберкулеза в филиал ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер» в п. Харп. Больные доставлялись из Нового Уренгоя в маршрутных такси.

«Медицинской организацией не обеспечена перевозка граждан с активной формой туберкулеза в условиях, исключающих инфицирование других лиц», – уточнили в прокуратуре ЯНАО. Главному врачу Тазовской центральной райбольницы внесено прокурорское представление об устранении нарушений закона.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После этого медики изменили порядок перевозки лиц с данным заболеванием. Для этих целей теперь используется специализированный транспорт.

Напомним, Харп, где лечат чахоточных, и где расположена знаменитая на всю Россию колония «Полярная сова», туберкулезники заполонили после закрытия диспансера в Салехарде. В 2019 году из-за работы противотуберкулезного диспансера в Харпе было много шума. Жители возмущены, что пациенты с открытой формой туберкулеза свободно гуляют в поселке, в том числе, и на детских площадках. А вокруг больницы даже нет забора.

В конце 2019 года проблему обсуждали депутаты закосбрания ЯНАО, которые пригласили на заседание главного санитарного врача Ямала, главу регионального Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко.

Г-жа Нечепуренко напомнила депутатам, что в прошлом она – фтизиатр. «Поверьте мне, как специалисту, который работает уже 33 года. Чтобы заразиться туберкулезом, надо 2-3 месяца проживать с больным в тесном контакте. Если больные просто гуляют, они никого не заразят», – заявила глава окружного Роспотребнадзора.

Тазовский район, Салехард, Дарья Котова

Тазовский район, Салехард. Другие новости 14.02.20

Ошибка, неисправность, непогода: следователи отрабатывают три версии крушения Ми-8 на Ямале. / Погибли оба пилота вертолета МИ-8, совершившего жесткую посадку на Ямале. / МЧС про жесткую посадку МИ-8 на Ямале: «пилоты зажаты в кабине». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»