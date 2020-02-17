«Там проблем – не унести»: глава Росприроднадзора собирается с проверкой на Ямал

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала приехать с проверкой на Ямал сразу после мартовских праздников. «Там проблем – не унести сразу все», – написала в своем аккаунте в Инстаграм глава ведомства.

Вопрос о проверке округа Светлане Радионовой в Инстаграм задал директор салехардской компании «Эко Рос» Сергей Деменьтев. «Светлана Геннадьевна, может, все-таки займетесь вопросами ЯНАО? Середина февраля. Вас ждать?», – написал Радионовой комментарий ямалец.

Глава Росприроднадзора оперативно ответила: «Да, я приеду сразу после мартовских праздников. И комплексную проверку территории никто не отменял», – написала Радионова, а затем, разместив еще один комментарий, добавила, что проблемами ХМАО и ЯНАО федеральное ведомство будет заниматься весь год. «Если не умеют работать подчиненные – буду я», – резюмировала Радионова.

Негативная информация о работе ямальского управления Росприроднадзора появляется в открытых источниках регулярно. Как сообщал «Новый День», в 2018 году сразу несколько организаций, занимающихся проектной деятельностью, а также утилизацией отходов, пожаловались в ФСБ на то, что руководство территориального органа уничтожает конкуренцию и фактически превратило госслужбу в бизнес.

На тот момент ведомство на Ямале возглавлял Сергей Попов. Прдставители бизнес-сообщества, в том числе, обвинили Попова в том, что он принуждает курпных недрапользователей («Газпромнефть», «Роснефть», «НОВАТЭК» и т.д.) заключать контракты с определенной фирмой, гарантируя взамен полное отсутствие каких-либо претензий со стороны Росприроднадзора.

Одна из основных компаний, интересы которой, по словам профучастников рынка, лоббировал Сергей Попов, называется «Экосистема». Контроль над ней приписывают бывшему замруководителя Росприроднадзора Олегу Митволю.

Сергей Попов ушел в отставку, но, судя по тому, что предприниматели сами зовут Радионову на Ямала, вопросы к окружной структуре Росприроднадзора остались.

Салехард, Дарья Котова

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