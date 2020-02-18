На Ямале не могут справиться с щебнедробилкой экс-депутата, которая загадила воздух

Ямальское правительство, прокуратура и Роспотребнадзор не могут закрыть установку по дроблению щебня открытым способом, которая уже почти полгода с грубыми нарушениями работает в поселке Харп. Проблему надзирающие органы признают, но дробилка продолжает пылить и шуметь.

Как сообщал «Новый День», история с щебнедробилкой длится с середины 2019 года. Жители Харпа массово начали обращаться в поселковую администрацию и жаловаться на пыль и шум. Местные власти разводили руками: они не знают, кто загадил воздух, а также не могут пояснить – кому и на каких основаниях принадлежит карьер.

Выяснить, кто же стал виновником переполоха удалось с помощью депутата заксобрания ЯНАО Валерия Степанченко, который в 2019 году направил депутатский запрос в окружное управление Росприроднадзора.

Землепользователем участка, на котором неожиданно для всех заработала дробилка, является ООО «Регионгеоресурс», зарегистрированное в Лабытнанги. А вот непосредственно работы производит салехардская компания «Ямалжилстрой».

После серии проверок в 2019 году, которые проводились Роспотребнадзором и представителями окружного правительства, бизнесмены взяли паузу, но она продлилась недолго. Уже в конце минувшего года дробилка «затарахтела» вновь. В январе 2020 года парламентарий Степанченко направил очередное обращение, но уже в окружную прокуратуру.

В распоряжении «Нового Дня» есть свежие ответы контролирующих и надзирающих структур.

В прокуратуре ЯНАО на запрос Степанченко ответили, что надзорное ведомство не может подменять «иные государственные органы». Обращение депутата было перенаправлено первому заместителю губернатора ЯНАО Алексею Ситникову и в окружной Роспотребнадзор.

В ответе управления Роспотребнадзора по ЯНАО в очередной раз сообщается, что юридическое лицо – ООО «Регионгеоресурс», «осуществляет деятельность на земельном участке, который относится к землям лесного фонда». Но договор-подряда на переработку щебня заключен с компанией «Ямалжилстрой». И проект санитарно-защитной зоны у промышленного объекта отсутствует.

Первый замгубернатора Алексей Ситников в свою очередь ответил, что с 21 января по 5 февраля выездную и документарную проверку внепланово проводили представители регионального департамента природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса.

Проверяющие установили факт «несоблюдения требований лесного законодательства»: щебнедробилка работает без проекта освоения лесов. Бизнесмены получили от департамента очередное предписание – устранить нарушение закона до 3 апреля.

«Пока все грзные предписания остались только на бумаге, камнедробилка продолжает работать», – прокомментировал депутат Степанченко.

Он заявил, что повторно обратился к прокурору ЯНАО Анатолию Васильеву и уже в устной форме попросил главу ведомства подключить природоохранную прокуратуру. Беседа прокурора и депутата состоялась 7 февраля после заседания заксобрания. В этот день, напомним, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступал в региональном парламенте с ежегодным посланием.

«Прокурор округа пообещал разобраться и принять соответствующие меры», – резюмировал Валерий Степанченко.

Как сообщал «Новый День» ямальской компанией «Ямалжилстрой» руководит экс-депутат думы Салехарда Андраник Мкоян. Ранее в фирме корреспонденту «Нового Дня» в телефонном разговоре подтверждали информацию о том, что именно «Ямалжилстрой» работает на карьере в Харпе.

Харп, Салехард, Дарья Котова

Харп, Салехард. Другие новости 18.02.20

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