Пылят и шумят по ночам: на Ямале карьер, из-за которого задыхаются жители, тайно возобновил работу

В ямальском поселке Харп возобновлены работы по дроблению щебня открытым способом. Только теперь Харп накрывает пылью ночью – загадочную дробилку запускают исключительно в это время суток. Ранее первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников обещал, что власти разберутся и виновные будут привлечены к ответственности.

История с щебнедробилкой в поселке Харп длится с середины 2019 года, когда люди начали массово жаловаться на пыль из-за дробления щебня открытым способом. В администрации поселка тогда заявили, что не знают, кто загадил воздух, а также не могут пояснить – кому и на каких основаниях принадлежит карьер. В ситуацию вмешался депутат заксобрания ЯНАО Валерий Степанченко, который обратился с письмом к первому заместителю губернатора ЯНАО Алексею Ситникову. Чиновники окружного правительства пообещали разобраться и это сработало: в ноябре 2019 года загрязнитель воздушной среды принудительно остановил работы.

Как сообщил «Новому Дню» депутат заксобрания ЯНАО Валерий Степанченко, остановка была недолгой. Бизнесмены, сделав паузу, начали дробить щебень вновь.

«Я побывал в Харпе 27 декабря 2019 года и 24 января. Люди продолжают жаловаться и негодовать: работы в конце года возобновились, но теперь дробилка работает по ночам. И по ночам на карьер один за другим едут БелАЗы», – сообщил «Новому Дню» депутат Степанченко.

Он также заявил, что 31 января 2019 года от своего имени направил депутатский запрос в прокуратуру ЯНАО, в котором уведомил надзирающее ведомство, что дробилочный комплекс продолжает работать, «нагло нарушая требования природоохранного законодательства». Ответ от прокурора пока не поступил.

Глава поселка Харп Артур Чабан во вторник, 28 января, подтвердил «Новому Дню», что предприниматели продолжают дробить щебень – в поселке все также шумно и пыльно.

Г-н Чабан еще раз подтвердил: местная администрация не имеет отношения к работе спорного объекта. «Мы ждем результатов судебного процесса. С иском в суд обратился окружной Роспотребнадзор. Жители поселка возмущаются, но тоже ждут официального судебного решения, которого пока нет», – прокомментировал глава Харпа Артур Чабан.

Как сообщал «Новый День», окружной Роспотребнадзор и региональное правительство к проблеме поселка Харп в 2019 году подключил депутат Степанченко. И название фирм, причастных к запуску загадочной дробилки, удалось узнать из ответа первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова на депутатский запрос.

Землепользователем участка, на котором неожиданно для всех заработала дробилка, является ООО «Регионгеоресурс», зарегистрированное в Лабытнанги.

Как сообщал «Новый День» со ссылкой на главу окружного Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко, непосредственно работала на карьере совсем другая фирма – ямальская компания «Ямалжилстрой». Ее руководитель Андраник Мкоян, напомним, в прошлом депутат думы Салехарда и фигурант уголовного дела. Г-на Мкояна в 2019 году судили за взятку в крупном размере. Ранее заместитель Мкояна подтверждал «Новому Дню», что работы в Харпе ведутся «Ямалжилстроем», но участок компании не принадлежит.

В ответе Алексея Ситникова на депутатский запрос Степанченко сообщалось, что проверку по жалобе депутата проводил окружной департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса.

И во время проверки «были выявлены нарушения требований в области охраны окружающей среды». «Выдано предписание об устранении нарушений, виновные лица будут привлечены к административной ответственности», – сообщалось в ответе Ситникова, подготовленном осенью 2019 года.

Как уже сообщал «Новый День», ранее ситуацию комментировала главный санитарный врач ЯНАО, глава окружного Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. Осенью 2019 года спиалисты ведомства провели в Харпе замеры, но грубых нарушений не выявили. По словам Нечепуренко, выявлено только одно серьезное нарушение – у промышленного объекта нет проекта санитарно-защитной зоны. Г-жа Нечепуренко также заявила, что ведомство обратится по данным нарушениям с иском в суд.

«Новый День» направил запрос в пресс-службу окружного правительства, ответ на который пока не поступил. Связаться с представителями компании «Регионгеоресурс» не удалось.

Харп, Салехард, служба информации

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