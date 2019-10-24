На фирму судимого экс-депутата думы Салехарда подают в суд: травит пылью Харп

До конца текущей недели в суд буден подан иск на компанию, которая дробит щебень в поселке Харп. Об этом в четверг, 24 октября, заявила главный санитарный врач Ямала, глава окружного Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, выступая на заседании Заксобрания ЯНАО.

На дробильщиков щебня пожаловались местные жители. Пост о ситуации в поселке был размещен в социальной сети ВКонтакте в группе «В Салехарде.ру». Люди утверждают, что щебень дробят открытым способом, селяне задыхаются от пыли. Как ранее рассказывал «Новому Дню» глава поелка Харп Артур Чебан, дробилка появилась для всех неожиданно.

«На эту дробилку у нас разрешение не запрашивали, возможно, это временное сооружение. Если бы это было капитальное строение, то проводились бы публичные слушания. Кто и как согласовал его установку – нужно выяснять. В поселке были подобные предприятия, но там соблюдались все требования, и жалоб на пыль от населения раньше не было»,– сообщил глава.

К решению проблемы подключился депутат Заксобрания, лидер фракции «Справедливая Россия» Валерий Степанченко, он обратился с запросом в региональное управление Роспотребнадзора.

Как заявила сегодня глава надзорного ведомства Людмила Нечепуренко, чтобы оценить степень загрязнения воздуха на место выезжали санитарные врачи. «Провели замеры, все результаты отрицательные», – отчиталась руководитель окружного управления Роспотребнадзора.

По ее словам, выявлено только одно серьезное нарушение – у промышленного объекта нет даже проекта санитарно-защитной зоны. «Мы подаем в суд. До конца этой недели документы в суд уйдут», – заверила депутатов г-жа Нечепуренко и добавила, что щебень в Харпе дробит салехардская компания «Ямалжилстрой».

Дозвониться до директора фирмы «Ямалжилстрой» Андраника Мкояна не удалось. Заместитель Мкояна подтвердил, что работы в Харпе ведутся «Ямалжилстроем», но участок компании не принадлежит и «в курсе всех дел только директор». Специалист попросил направить на имя руководства письменный запрос.

Как сообщал «Новый День», главу «Ямалжилстоя» и экс-депутата думы Салехарда г-н Мкояна в 2019 году судили за взятку в крупном размере. Бизнесмен дал 200 тыс рублей бывшему начальнику отдела Росрыболовства по ЯНАО Андрею Кокшарову и его подчиненному Александру Аверьянову за то, чтобы его компанию «Ямалжилстрой» не привлекали к ответственности за складирование щебня на берегу реки Оби. Сотрудники Росрыболовства проведут в колонии семь лет. А Мкоян отделался штрафом.

Салехард, Харп, служба информации

Салехард, Харп. Другие новости 24.10.19

Мэр Нового Уренгоя, получивший замечание от Артюхова, нашел куда вывозить снег. / Главный санитарный врач Ямала разрешила туберкулезникам гулять на детских площадках в Харпе. / Известный на Ямале политик опять сменил политические взгляды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»