Фирма, загадившая воздух в ямальском поселке, принудительно остановила работы

В ямальском поселке Харп, где люди жаловались на пыль из-за дробления щебня открытым способом, производство щебня остановлено. Конфликт прокомментировали в департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

Как сообщил «Новому Дню» депутат окружного заксобрания Валерий Степанченко, компания, которая дробила щебень, работы приостановила. Такой вывод парламентарий сделал, получив ответ окружных властей на свой депутатский запрос. В документе за подписью первого заместителя губернатора Ямала Алексея Ситникова сообщается, что проверку по жалобе Степанченко проводил окружной департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса.

Чиновники ямальского правительства уточняют, что во время проверки «были выявлены нарушения требований в области охраны окружающей среды». «Выдано предписание об устранении нарушений, виновные лица будут привлечены к ответственности», – сообщается в ответе Ситникова.

Из документа следует, что землепользователем участка, на котором неожиданно для вех заработала дробилка, является ООО «Регионгеоресурс». Как сообщал «Новый День» со ссылкой на главу окружного Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко, на карьере работала другая фирма – ямальская компания «Ямалжилстрой». Ее руководитель Андраник Мкоян, напомним, в прошлом депутат думы Салехарда и фигурант уголовного дела. Г-на Мкояна в 2019 году судили за взятку в крупном размере. Ранее заместитель Мкояна подтверждал «Новому Дню», что работы в Харпе ведутся «Ямалжилстроем», но участок компании не принадлежит.

Как сообщил «Новому Дню» во вторник, 12 ноября, временно исполняющий обязанности главы поселка Харп Сергей Зольников, установка по дроблению щебня действительно остановлена. «Пыли нет. Работы не ведутся, но не могу прокомментировать, кому принадлежит участок и кто на нем работал», – сообщил Сергей Зольников и напомнил, что поселковая администрация долго не знала, кто начал дробить в Харпе щебень и загадил воздух.

Как писал «Новый День», на дробление щебня в сентябре пожаловались местные жители. Пост о ситуации в поселке был размещен в социальной сети ВКонтакте в группе «В Салехарде.ру». Люди утверждают, что щебень дробят открытым способом, селяне задыхаются от пыли. Глава поелка Харп Артур Чебан тогда заявлял, что дробилка появилась для всех неожиданно.

«На эту дробилку у нас разрешение не запрашивали, возможно, это временное сооружение. Если бы это было капитальное строение, то проводились бы публичные слушания. В поселке были подобные предприятия, но там соблюдались все требования, и жалоб на пыль от населения раньше не было»,– сообщил глава.

К решению проблемы подключился депутат Заксобрания Валерий Степанченко, он обратился с запросом в окружное правительство и региональное управление Роспотребнадзора. Главный санитарный врач ЯНАО , глава окружного Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко в октябре комментировала ситуацию.«Провели замеры, все результаты отрицательные», – отчиталась руководитель окружного управления Роспотребнадзора.По ее словам, выявлено только одно серьезное нарушение – у промышленного объекта нет проекта санитарно-защитной зоны.

Салехард, Харп, служба информации

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