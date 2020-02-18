В ЯНАО муниципалитеты начали массово готовиться к укрупнению

Третий район Ямала начал подготовку к муниципальной реформе по созданию в регионе муниципальных округов. Во вторник, 18 февраля, за укрупнение территории проголосовали депутаты поселка Тазовский.

Как сообщал «Новый День», первыми на Ямале о создании муниципального округа заявили депутаты Тарко-Сале. В понедельник, 17 февраля, за аналогичное решение высказался депутатский корпус Надыма. За объединение всех поселения Тазовского района в единый муниципальный округ сегодня проголосовали и в думе поселка Тазовский.

Логика принятия решения во всех районах одна. Реформа, в ходе которой будут ликвидированы все поселковые администрации и сельские думы, позволяет создать одноуровневую систему местного самоуправления и избавиться от мини-администраций, функционал которых весьма ограничен.

«В муниципальном округе будет один глава, одна администрация и один представительный орган. Объединение позволит оптимизировать штат администраций поселений, отказаться от представительных органов в поселках и перенаправить сэкономленные бюджетные средства на реализацию социально-значимых проектов», – повторили за коллегами из Надыма и Тарко-Сале тазовские депутаты.

Жителям укрупненной территории обещают сохранение всех сельских льгот в полном объеме. Также селяне будут голосовать за депутатов муниципального округа.

«При этом без власти поселения не останутся. На местах будут сформированы территориальные отделы районной администрации. Селяне также смогут обращаться сюда за решением наболевших вопросов, но это уже будет обращение, как говорится, напрямую в район. И я думаю, это намного эффективнее, чем то, как работает система сейчас», – аргументировал свою позицию глава муниципального образования п.Тазовский Омпа Яптунай.

Депутаты трех ямальских территорий, выступающих за создание округов, не озвучивали прогнозные цифры, связанные с увольнением работников сельских администраций. Сколько специалистов потеряют работу – пока неизвестно.

Сама процедура создания муниципальных округов быстрой не будет. Идею должны поддержать жители всех населенных пунктов реформируемого района, также за объединение придется проголсовать пока еще действующим депутатам сельских дум.

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